مصدر أمني: ضبط ألغام ودانتى مدفع مضاد للطائرات وقذائف آر بى جيه وكبسولات تفجير قبل استخدامهم فى عمليات إرهابية

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق والاشتراك مع قوات الأمن المركزي ، والعمليات الخاصة ومديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون بالشارع المصري .

وقال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين – إن الحملة استهدفت مواجهة كافة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء،وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، والهاربين من السجون العمومية والمركزية خلال ثورة 25 يناير، وكذلك ضبط المخالفات المرورية ومخالفات المرافق؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين .

وأعلن اللواء شفيق أن الحملة – التي تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم – أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والأدوات قبل استخدامها في العمليات الإرهابية شملت 279 كبسولة تفجير، و16 قطعة تفجير، و8 لفات فتيل انفجارى، ودانتى مدفع مضاد للطائرات، و6 ألغام مضادة للدبابات، و6 قذائف آر بى جيه ، و6 علب شريط رشاش، ونظارة ميدان، و17 خزينة بندقية آلية، وخزينة سلاح متعدد، وخزينة بندقية قناصة، و8 خزن إم 16، وصاعق .

وأضاف أنه تم ضبط 1089 قطعة سلاح ناري شملت 166 بندقية آلية ، وبندقيتى قناصة ، و4 رشاشات، و3 أسلحة محلية (براشوط)، و10 بنادق مششخنة، و110 بنادق خرطوش، و64 بندقية غير مششخنة، و132 طبنجة، و598 فرد محلى الصنع، و16 ألفا و444 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و57 قطعة من الأسلحة الشرطية المستولى عليها شملت 22 بندقية آلية، و5 بنادق مششخنة، و11 بندقية خرطوش، و12 طبنجة، و7 فرود محلية الصنع و285 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 9 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 13 فرد محلى، و14 طبنجة، ورشاش محلى الصنع، ودانتى مدفع، و93 خزينة سلاح مختلفة الأنواع، وجهاز كمبيوتر محمول، وكمية من المواد الكيماوية، وصاعق، وقناع غاز، و1516 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وضبط 3 بنادق آلية بحوزة أطراف 3 خصومات ثأرية، و24 سجينا هاربا من مختلف السجون خلال ثورة 25 يناير، و85 بؤرة إجرامية بمديريات أمن القاهرة، الدقهلية ، القليوبية، الشرقية ، الإسماعيلية ، الفيوم ، أسيوط ، شمال سيناء بهم 640 متهما بحوزتهم 26 بندقية آلية أحدهم مستولى عليها من قسم شرطة رمانة، ورشاشين، وبندقيتين خرطوش، وبندقية غير مششخنة، و17 طبنجة، و27 فرد محلى الصنع، و643 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وخزينتى بندقية آلية، و23 قطعة سلاح أبيض، و148 كجم من مخدر البانجو، و1 كجم من مخدر الحشيش، و5ر2 كجم من مخدر الهيروين، وكيلو جرام من مخدر الهيروين الخام، و18 ألفا و914 قرصا مخدرا، و3 دانات، وقنبلة يدوية.

وتابع اللواء شفيق أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 15 طنا من نبات البانجو الجاف المعد للبيع داخل 7 مخازن مختلفة، و20 فدانا بأماكن متفرقة معدة بشبكات رى بالمواسير ومزروعة بنبات القنب الهندي ، وضبط 125 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقيتين آليتين، وبندقيتين غير مششخنتين، وطبنجة، و5 فرود محلية، و103 قطع سلاح أبيض، و2347 متهما في قضايا مخدرات ضبط بحوزتهم 5ر17 طن من مخدر البانجو، و5ر127 كجم من مخدر الحشيش، و5ر11 كجم من مخدر الهيروين، و911 جم من مخدر الأفيون، ومليون و652 ألفا و701 قرص مخدر، و15 مليونا و19 ألفا و89 قرص منشط جنسى، وكيلو جرام من بذور الخشخاش، وتدمير 15 فدانا مزروعة بنبات البانجو المخدر.

وأضاف اللواء شفيق أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 84 تشكيلا عصابيا ضموا 257 متهما ارتكبوا 248 حادث (قتل ، سرقة بالإكراه ، سرقات سيارات ، سرقات متنوعة)، وضبط 2515 قطعة سلاح أبيض، و229 مسجل شقى خطر فى قضايا مختلفة، و78 مراقب هارب، و780 متهما هاربا مطلوب ضبطهم فى قضايا، و171 شقة مفروشة وبنسيون مخالف، و976 قضية آداب متنوعة، و71 قضية أموال عامة متنوعة، و155 قضية أحداث متنوعة، وضبط 188 سيارة مبلغ بسرقتها، و2102 دراجة بخارية مخالفة، و41 متهما حال استقلالهم 25 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وارتكابهم 26 حادث خطف حقائب وسرقات متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 17 قضية إتجار في الألعاب النارية شملت مضبوطاتهم 12 قنبلة مونة، و46 ألفا و663 صاروخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، و400 ألف و103 عبوات صواريخ ألعاب نارية مختلف الأنواع والأحجام، و28 زجاجة مولوتوف، و3 محدثات صوت، و14 طبنجة صوت، و135 طلقة صوت، و2401 قضية تموينية متنوعة، و842 قضية بيئية متنوعة، و104 الاف و185 مخالفة مرورية متنوعة و16 ألفا و232 مخالفة فى مجال المرافق.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .. مشددا على استمرار الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري .