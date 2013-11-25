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اليوم التاسع للخط العربى بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية

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اليوم التاسع للخط العربى بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية اليوم التاسع للخط العربى بمركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية

فى إطار تعاون مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية مع مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى بالإسكندرية، وفى إطار اهتمام المركز بفن الخط العربى، تقام الاحتفالية التاسعة ليوم الخط العربى بالإسكندرية، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013، بقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية.
> وتتضمن الاحتفالية تكريم المتميزين من طلاب مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى، ومدرسة محمود زكى سالم للخط العربى، وعرض لأهم الأعمال الفنية من أعمال كبار الأساتذة والخطاطين، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالخط العربى وطرق تدريسه، كما تتضمن الاحتفالية ورشة عمل مبسطة عن طرق تقهير الورق وإعداد اللوحة الخطية وتذهيبها.

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