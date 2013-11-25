سطو على مخازن سلاح تابعة للجيش جنوبى ليبيا

فى ثانى حادث من نوعه خلال يومين، سطت جماعة مسلحة على مخازن للسلاح والذخيرة تابعة للجيش الليبى فى منطقة "براك الشاطى"، بحسب مسئول عسكرى ليبى.

وقال العميد محمد الذهبى الحاكم العسكرى لجنوب ليبيا إن "مجهولين تمكنوا، اليوم الأحد، من السطو على مخازن السلاح والذخيرة فى منطقة براك الشاطى".

ووصف العميد الذهبى، فى تصريحات لوكالة الأناضول، الوضع الأمنى فى المنطقة بـأنه "منفلت ويحتاج إلى عناصر أمنية مهنية"، وأضاف أنه "فى حادث مشابه مساء أمس السبت، تمكن مجهولون من اقتحام القاعدة العسكرية فى منطقة براك الشاطى، وسرقوا كافة الذخائر والأسلحة داخـــل مخازن القاعدة".

وأوضح الحاكم العسكرى لجنوب ليبيا أن "عمليات السطو على مخازن الأسلحة والذخيرة فى المنطقة تشهد ارتفاعاً فى ظل عدم وجود أجهزة أمنية مؤهلة".

وحتى الساعة 20:17 لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.