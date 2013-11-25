نجاة نجل أحد قيادات الجيش الليبي من محاولة اغتيال في بنغازي

نجا نجل أحد قيادات الجيش الليبي، مساء الأحد، من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق نار كثيف على الطريق الساحلي في منطقة الصابري بمدينة بنغازي شرقي البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية . وقال العقيد خالد العكاري، الضابط في غرفة العمليات بكتيبة شهداء الزاوية: «تعرض ضابط بالجيش، وهو مفتاح صلاح أبوحليقة، نجل آمر كتيبة شهداء الزاوية، التابعة للجيش، صلاح أبوحليقة- لمحاولة اغتيال في بنغازي».وقالت المتحدثة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي، فادية البرغثي، إن «الضابط مفتاح أبوحليقة تم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأعيرة نارية جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين».وأضافت أنه «مصاب في كتفه اليسرى من الخلف وكذلك في رجله، وبعد أن تلقى العلاج نقله أهله إلى إحدى العيادات الخاصة لاستكمال العلاج».

شبكةعيونالإخبارية

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