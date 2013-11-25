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تغيير : ترفض قانون التظاهر وتؤكد يجرم كافة أشكال التجمع السلمي‎

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تغيير : ترفض قانون التظاهر وتؤكد يجرم كافة أشكال التجمع السلمي‎ تغيير : ترفض قانون التظاهر وتؤكد يجرم كافة أشكال التجمع السلمي‎

اعربت حركة تغيير بالاسكندرية، عن تجديد رفضها لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم .

واوضحت الحركة فى بيان صادر عنها اليوم جاءا بة “ان مشروع هذا القانون المشبوة يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد النظام لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة.”

وقال ايهاب القسطاوى المتحدث الرسمى باسم الحركة :أن هذا القانون ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواة واسكات صوت الشباب الذى صنع الثورة بدماءة كذلك فهو ردة للوراء الى الماضى البغيض الى ما قبل 25 يناير منوها إلى أنهم لن يقبلوا بتفعيل القانون وسينظموا وقفات ضد القانون.

واضاف ان هذا القانون سيئ السمعة سيعمل على تقيد الحريات بصورة تعسفية ومنها الحق في حرية التجمع السلمي، وكذلك سوف يعمل على اطلاق يد قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، دون تقديم تعريف لها، وهي خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية، واضاف القسطاوى انة سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للرئاسةلرفض هذا القانون المشين، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية لتوعية الشعب المصرى لرفض القانون المشبوة،

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