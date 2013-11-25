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بالصور: مهند يمارس دور الأب مع إبن شقيقته ميليسا

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بالصور: مهند يمارس دور الأب مع إبن شقيقته ميليسا بالصور: مهند يمارس دور الأب مع إبن شقيقته ميليسا

أثار تجوّل الممثل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند مع مرجان إبن شقيقته ميليسا في أحد المراكز التجاريّة الكبرى في اسطنبول وهو يحمله بين ذراعيه ويلاعبه، ويشتري له هدايا وألعاب دهشة وإعجاب زوار المركز التجاري، وراق لمعجبيه ممارسته لدور الأب الحنون مع إبن شقيقته، ولم يمنعه تعبه لساعات في التجوال مع الصغيرمن تلبية طلبات معجباته ومعجبيه في التقاط الصور معهم.
وبالرغم من تردد كيفانش في الزواج والإنجاب في الوقت الحالي حرصاً منه على ألا يشغله شيء عن نجاحاته الفنية في السينما والتلفزيون، إلا إن حنانه مع أبناء شقيقته وحرصه على اصطحابهم معه كشف حبه للأطفال، وبراعته في التعامل معهم، ما ينبىء نجاحه مستقبلاً كأب.

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