حمله ” رغبه شعب ” تجمع 487 استبيان بالاسكندرية‎

أستطاعت حملة رغبة شعب جمع 487 استبيان علي مستوي محافظة الاسكندرية من خلال فاعليتين قامت بهم الحملة خلال الاسبوع الماضي .

وقال احمد وليد , المتحدث الاعلامي لحملة رغبة شعب , ان الاستبيان لقي قبول لدي المواطنين خاصة ان الاستبيان يعبر عن نبض الشارع المصري ويتعرف علي اراءهم .

ياتي في السؤال الثاني اهم المطالب التي يطلبها الشعب من الرئيس القادم ثم السؤال الثالث الذي يطرح فيه الشعب اسماء الشخصيات التي يطالبها بالترشح واخيرا السؤال الرابع الذي يهتم بمرشح مجلس الشعب هل هو حزبي ام مستقل يذكر ان حملة رغبة شعب قد دشنت منذ اسبوعين في خمس محافظات

(الاسكندريه_البحيره_كفر الشيخ_مطروح_جنوب سيناء) وبلغ عدد الاستبيانات التي جمعتها الخمس محافظات من خلال 3 فاغليات لكل منهم 15734حتي الان وتوكد الحمله علي انها تسعي لتدشين جميع محافظات الجمهوريه في مطلع الشهر القادم حتي تستطيع ان تصل الي العدد المرجو منها 20مليون استبيان ع مستوي الجمهوريه.