أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

حمله ” رغبه شعب ” تجمع 487 استبيان بالاسكندرية‎

  • 8
Google+ Print

رغبة شعب 1

أستطاعت حملة رغبة شعب جمع 487 استبيان علي مستوي محافظة الاسكندرية من خلال فاعليتين قامت بهم الحملة خلال الاسبوع الماضي .

وقال احمد وليد , المتحدث الاعلامي لحملة رغبة شعب , ان الاستبيان لقي قبول لدي المواطنين خاصة ان الاستبيان يعبر عن نبض الشارع المصري ويتعرف علي اراءهم .

ياتي في السؤال الثاني اهم المطالب التي يطلبها الشعب من الرئيس القادم ثم السؤال الثالث الذي يطرح فيه الشعب اسماء الشخصيات التي يطالبها بالترشح واخيرا السؤال الرابع الذي يهتم بمرشح مجلس الشعب هل هو حزبي ام مستقل يذكر ان حملة رغبة شعب قد دشنت منذ اسبوعين في خمس محافظات

(الاسكندريه_البحيره_كفر الشيخ_مطروح_جنوب سيناء) وبلغ عدد الاستبيانات التي جمعتها الخمس محافظات من خلال 3 فاغليات لكل منهم 15734حتي الان وتوكد الحمله علي انها تسعي لتدشين جميع محافظات الجمهوريه في مطلع الشهر القادم حتي تستطيع ان تصل الي العدد المرجو منها 20مليون استبيان ع مستوي الجمهوريه.

رغبة شعب 2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا