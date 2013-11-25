اليوم.."ألسن عين شمس" تنظم مؤتمر "الدراسات العربية فى عالم متغير"

ينظم قسم اللغة العربية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، المؤتمر الأول للقسم تحت عنوان"الدراسات العربية فى عالم متغير"، وذلك بدءا من اليوم، وحتى الأربعاء 27 من نوفمبر الجارى، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تمر فعاليات المؤتمر على مدار 3 أيام، بمشاركة نخبة كبيرة من أساتذة اللغة العربية والمستشرقين فى دول العالم، ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ناهد عبد الحميد عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس.

ويرتكز المؤتمر على العديد من المحاور منها الدراسات اللغوية، والدراسات النقدية والأدبية، والاستشراق وقضاياه، والترجمة بين العربية واللغات الأخرى، والطفل العربى ولغته الأم، وغيرها من المحاور.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعى بالقضايا والموضوعات، التى تتعلق بالهوية الحضارية، وتبادل الخبرات العلمية، وتحقيق التراكم المعرفى.