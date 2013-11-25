سيفيليا يدك بيتيس برباعية تذهب به لقاع الليجا

(إفي): سحق سيفيليا جاره وضيفه ريال بيتيس برباعية نظيفة في دربي مدينة سيفيليا الأندلسية بالجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وزع سيفيليا رباعيته بواقع هدفين في كل شوط، حيث تقدم المهاجم الكولومبي كارلوس باكا بعد دقيقتين فقط، ثم أتبعه هدف الكاميروني ستيفن مباي (ق43).

وافتقد بيتيس لخدمات مدافعه البرازيلي باولاو في الدقيقة 42 بحصوله على بطاقة حمراء.

وفي الشوط الثاني أضاف فيتولو الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يختتم فيسنتي إيبورا مهرجان الأهداف قبل النهاية بدقيقتين.

وبذلك رفع سيفيليا رصيده الى 19 نقطة في المركز الثامن بجدول الليجا، بينما واصل ريال بيتيس معاناته بقبوعه في المركز الاخير بتسع نقاط.