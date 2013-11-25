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بعد طول انتظار كارول سماحة تحدد موعد عرض "السيدة"

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بعد طول انتظار كارول سماحة تحدد موعد عرض "السيدة" بعد طول انتظار كارول سماحة تحدد موعد عرض "السيدة"

أخيراً وبعد طول إنتظار، تقف النجمة كارول سماحة ابتداء من 9 ديسمبر على مسرح كازينو لبنان في صالة السفراء، لتقديم أول عمل إستعراضي غنائي راقص في العالم العربي ، ومن المقرر أن يطوف بعد ذلك الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية .
كارول سوف تقدم خلال عرض "السيدة" كل أغانيها المعروفة ولكن بتوزيع حديث ، كما سيضم العمل ٢٠ راقصاً من أوروبا بالإضافة إلى مصمم الرقصات الإيطالي كلاوديو بيرتوليني ومصمم الرقصات اللبناني سامى خوري، أما التوزيع والإعداد الموسيقى فهو لميشال فاضل والإخراج لطوني قهوجي والإنتاج لشركة "روتانا" .
وتختتم كارول بهذا العمل عاماً مليئاً بالنجاح، أطلقت خلاله ألبوماً غنائياً ناجحاً وشاركت في لجنة تحكيم "أكس فاكتور" وخطفت الأضواء من زملائها بشهادة النقاد، فضلاً عن دخولها القفص الذهبي.

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سيدتي