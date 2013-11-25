أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الجراحة.. الحل الوحيد للتخلص من الحسنة الخبيثة

Google+ Print
الجراحة.. الحل الوحيد للتخلص من الحسنة الخبيثة الجراحة.. الحل الوحيد للتخلص من الحسنة الخبيثة

الميلانوما هو ورم خبيث، يصيب الخلايا الصبغية، وهى الخلايا التى تفرز المادة الصبغية الغامقة المسئولة عن لون البشرة، فهذا النوع من السرطان يصيب غالبا البشرة، ولكن قد يوجد أيضا فى أجزاء أخرى من الجسم كالأمعاء والعين.

أرسلت قارئة تسأل: ما هو سرطان الخلايا الصبغية "الميلانوما" وما أعراضه؟

أجاب الدكتور "هانى الناظر" استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا إن الميلانوما هى نوع من الحسنات التى تظهر على الجلد، وتكون ذات لون داكن وتنقسم إلى نوعين الحسنة الحميدة والحسنة الخبيثة.

وأوضح أن النوع الأول هو الأكثر انتشاراً عند جميع الناس، ويصيب أجزاء لجسم المختلفة ولا يصاحبه أى أعراض ولا خوف منه، مشيرا إلى أن الحسنة الخبيثة يكون لونها أسود ويلاحظ أنها تزداد فى الحجم ويصاحبها رغبة فى الحكة، ثم قد تتطور ويصاحبها تكون قرحة وقد تنزف، مضيفا أن الحسنات الخبيثة قد تمتد إلى الأنسجة الداخلية وترسل خلايا سرطانية إلى أجزاء أخرى بالجسم.

وأكد هانى أن العلاج الوحيد للتخلص من الحسنة بنوعيها، هو الاستئصال الجراحى ولا يوجد أى علاج دوائى لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365