الجراحة.. الحل الوحيد للتخلص من الحسنة الخبيثة

الميلانوما هو ورم خبيث، يصيب الخلايا الصبغية، وهى الخلايا التى تفرز المادة الصبغية الغامقة المسئولة عن لون البشرة، فهذا النوع من السرطان يصيب غالبا البشرة، ولكن قد يوجد أيضا فى أجزاء أخرى من الجسم كالأمعاء والعين.

أرسلت قارئة تسأل: ما هو سرطان الخلايا الصبغية "الميلانوما" وما أعراضه؟

أجاب الدكتور "هانى الناظر" استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، قائلا إن الميلانوما هى نوع من الحسنات التى تظهر على الجلد، وتكون ذات لون داكن وتنقسم إلى نوعين الحسنة الحميدة والحسنة الخبيثة.

وأوضح أن النوع الأول هو الأكثر انتشاراً عند جميع الناس، ويصيب أجزاء لجسم المختلفة ولا يصاحبه أى أعراض ولا خوف منه، مشيرا إلى أن الحسنة الخبيثة يكون لونها أسود ويلاحظ أنها تزداد فى الحجم ويصاحبها رغبة فى الحكة، ثم قد تتطور ويصاحبها تكون قرحة وقد تنزف، مضيفا أن الحسنات الخبيثة قد تمتد إلى الأنسجة الداخلية وترسل خلايا سرطانية إلى أجزاء أخرى بالجسم.

وأكد هانى أن العلاج الوحيد للتخلص من الحسنة بنوعيها، هو الاستئصال الجراحى ولا يوجد أى علاج دوائى لها.