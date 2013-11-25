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حركة ” تمرد” ترفض قانون التظاهر

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حركة ” تمرد” ترفض قانون التظاهر حركة ” تمرد” ترفض قانون التظاهر

محمود بدر مؤسس حركة تمرد

أكدت حركة تمرد رفضها لقانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومى لحقوق الإنسان له .

وأكد حسن شاهين المتحدث الرسمي للحركة أن هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها فى حال أنها تكن خارج نطاق السلمية ، موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل على أن يكون أى شخص من حقه أن يقم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.

وأشار شاهين إلى أن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو ..وطالبت الحركة بتعديل القانون مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأى والتعبير ، كما أن الحركة لن تسمح لقوى الظلام والإرهاب بممارسة ما يقوموا به من معاداة الشعب المصرى والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتى 25 ينايرو 30 يونيو.

أ ش أ

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