وفد من جمعية السواقي و مسحراتي الثورة وحملة ابدأ بنفسك اطلعوا علي مشاكل المرافق والاشغالات ..!

كتب : عبدالرحمن سالم

اتفق كل من مسحراتي الثورة عمر جويدة وخالد حسين مؤسس حركة المشاركة الشعبية رئيس جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة وعبد الرحمن سالم منسق حملة ابدأ بنفسك غير بلدك علي التوجه لمكتب المرافق والاشغالات بمركز سنورس للتعرف عن قرب علي الصعوبات التي تواجههم من خلال الاحتكاك بالباعة الجائلين في الاسواق حيث تم اللقاء بكل من جمال فتحي وصايم احمد قنديل مدير عام ادارة المرافق والاشغالات وبعض العاملين بالقسم للاستماع لمقترحاتهم وحلول الادارة لازمة الاسواق والتكدس ، أكد صايم قنديل انه تقدم بعدد من الدراسات الورقيه الي الجهات التنفيذية منها حل ازمة الغاز واستغلال 1250 اسطوانة تصل يوميا لسنورس بتوزيعها بواسطة كروت من خلال منافذ تموينية ، اضافة لحل مشكلة الاسواق وزحامها بدراسة تضمنت انشاء عدد 8 عمارات بتكلفة 12 مليون جنيه مكان سويقة سنورس يخصص الدور الاول من كل مبني لعمل محلات تجارية ، وهدم مكان مخزن الدقيق بجوار قسم الشرطة لأقامة عمارتين يلحق بهما سويقات ومحلات بقالة للتخفيف علي اماكن تجمع الباعة ، وهو الحال بالنسبة لميدان اللاهوني وحي الملاحة وجميعها متاحة وجاهزة للبناء فورا ، واشار مسحراتي الثورة عمر جويدة انه تقدم هووبعض ابناء المدينة الغيورين علي مصلحة البلد بمشروع لاستغلال ارض شبل الموجودة امام المركز الطبي لاعادة تصميمها وتقسيمها لثلاثة اجزاء تشمل بيت ثقافة ومدرسة و3 عمارات ، يخصص الادوار الاولي محلات ومول تجاري ، علاوة علي تجميل وتشجير المنطقة المواجهة للسجل المدني بتبرعات من اصحاب شركات اهلية ابدت رغبتها في المساهمة لخدمة سنورس وهو مشروع تم عرضه علي المهندس محمد طلبه رئيس المركز مثله كمشروع التخلص من ازمة الغاز التي يقوم بها حاليا شباب سنورس بالتعاون مع مسحراتي الثورة من خلال حصر عدد المنازل والعائلات المستحقة لعمل منظومة جديدة تيسيرا علي المواطنين ، هذا واختتم اليوم بلفتة انسانية رائعة من خلال الافراج عن بعض الخبز والاغذية التي تم اخذها في حملة ازالة الاشغالات اليوم حسث تم تطبيق روح القانون وقرر صايم قنديل مدير قسم المرافق رد الخبز لصاحب احد المحلات عقب اقراره بعدم التعدي علي حرم الطريق ونشر بضاعته فيه ، وتدخل كواسطة خير كل من خالد حسين رئيس جمعية السواقي وعبد الرحمن سالم وعمر جويدة بدوافع انسانية وخوفا علي مصدر رزق وعمل احد الباعة ، تجدر الاشارة بالذكر الي ان كل من المهندس محمد طلبه ونائبه عبد المجيد ابو عيشه قد قررا تيسير حملة لازالة التعديات والاشغالات شملت شوارع النقراشي وبورسعيد وسعد زغلول وميدان الجندي ومبارك

شبكةعيونالإخبارية

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