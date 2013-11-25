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حمدان بن راشد يستقبل أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر الأمراض غير المعدية

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حمدان بن راشد يستقبل أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر الأمراض غير المعدية حمدان بن راشد يستقبل أعضاء اللجنة العليا لمؤتمر الأمراض غير المعدية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، راعي جائزة حمدان الطبية أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الأول للأمراض غير السارية في الإمارات، والممثلة لوزارة الصحة ، وهيئتي الصحة بدبي وأبوظبي، وجائزة حمدان الطبية وجمعية الإمارات الطبية.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد بعقد المؤتمر تحت رعاية سموه من 9 وحتى 11 يناير 2014، للمرة الأولى على مستوى دول المنطقة، مؤكداً على أنه يأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية والصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

وعرض أعضاء اللجنة على سموه تفاصيل المؤتمر والهدف الرئيسي من تنظيمه، وهو العمل على إيجاد حلول فاعلة للحد من نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة، بما فيها أمراض السكري والقلب والأوعية الدموية والكلى والجهاز التنفسي والسرطان، بوضعها على قمة أولويات العمل الإنمائي بالدولة، وتعزيز السياسات والخطط الوطنية الوقائية والبحثية في هذا المجال لرصدها وتحديد مسبباتها والعمل على خفض عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بها، إلى جانب تعزيز سبل الرعاية الصحية المقدمة للمصابين.

حضر اللقاء عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور نجيب الخاجة الأمين العام لجائزة حمدان الطبية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، والدكتور عبد الرزاق المدني رئيس جمعية الإمارات للسكري وعدد من المسؤولين والأطباء.

 

 

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