سلطان القاسمي يعتمد برامج الماجستير في القانون والاتصال والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برامج الماجستير في القانون والاتصال والماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال بجامعة الشارقة فرع كلباء، وقبول 60 طالبا وطالبة ، كما افتتح سموه أمس مختبرين لفحص المواد والأشعة السينية.

أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية على أثير إذاعة وقناة الشارقة، وقال إن هذه الخطوة تأتي استجابة من سموه لرغبة مجموعة من الطلبة في المنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان لاستكمال دراساتهم العليا بمختلف التخصصات، منهم 20 طالبا وطالبة راغبين في القانون، و36 يودون الالتحاق ببرنامج الاتصال وعدد آخر يود الالتحاق بتخصص الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال ليصبح إجمالي عددهم 60.

وذكر أن الجامعة ستبدأ الإجراءات الأكاديمية الرسمية لقبول الطلبة خاصة وان الإحصاءات تشير إلى أنهم مستوفون الشروط، كما أمرنا سموه أن يكون القبول مفتوحا لمن يكون مستوفيا لشروط الجامعة ويرغب في الدراسات العليا.

الشروط المعتمدة

واستعرض النعيمي الشروط المعتمدة في الجامعة، وهي حصول الطالب على معدل 3 من 4، أن يكون حاصلا على شهادة التوفل أو الايلتس، وأن يكون خريج إحدى الجامعات المعترف بها، وفي حال كان معدل الطالب أقل من المطلوب يتم إلحاقه في مواد استدراكية حتى يلتحق .

وأوضح أنه بعد قبول ودراسة الطلبات كافة سيتم تحديد موعد بدء الدراسة فإذا كان جميع الطلبة مستوفون للشروط ستبدأ الدراسة مع الفصل الثاني وفي حال لم تكتمل الشروط ستكون الدراسة بدءًا من سبتمبر المقبل كموعد أقصى.

مختبران

وأعلن النعيمي عن افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة مختبرين متخصصين لفحص المواد والأشعة السينية، والذي تم تأسيسه بالتعاون مع وزارة الطاقة الإماراتية ووكالة الطاقة الذرية فضلاً عن جهود قسم الفيزياء في كلية العلوم بإنشاء المركز وأسس بناءً عليه مركز لبحوث فحص المواد والأشعة السينية، حيث تتوفر فيه أجهزة حديثة ذات تكنولوجيا متقدمة، ما يتيح فرص فحص مواد عديدة، أثرية أو فخارية، بتحاليل فيزيائية هندسية معينة مما يسهم في التعرف إلى مركبات هذه المواد حتى تستفيد منها مؤسسات صناعية.

وافتتح صاحب السمو حاكم الشارقة معمل الطاقة الجديدة والمتجددة والمستدامة، علماً بأنه قبل عام تم طرح هذا البرنامج والذي شهد إقبالا شديداً من الطلبة، بالإضافة إلى برنامج هندسة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث يخدم هذا المختبر طلبة هذين البرنامجين كما يعد من المختبرات الحديثة للغاية والمزود بأحدث أنواع التكنولوجيا، و قدم عدد من طلبة كلية العلوم قسم الحاسوب وتقنية المعلومات لسموه اثنين من الإنسان الآلي وفي سابقة أولى من نوعها يتحدث "الروبوت" اللغة العربية.