منصور بن زايد: «سيال» معلم بارز لصناعة الغذاء

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس معرض "سيال الشرق الأوسط للصناعات الغذائية" الذي ينظمه الجهاز برعاية كريمة من سموه ويختتم يوم غد الثلاثاء في مركز أبوظبي للمعارض.

وأكد سموه أن معرض "سيال الشرق الأوسط" بات من أهم وأبرز معالم صناعة الغذاء في المنطقة ووضع أبوظبي على خارطة العواصم العالمية ذات التأثير الاقتصادي بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرؤية السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح الأبواب أمام المستثمرين وإتاحة الفرصة ومنح التسهيلات كافة لرواد الصناعة والإنتاج وذلك لتأسيس مشاريعهم الاستثمارية في المجالات الغذائية.

تفوق

وأكد سموه أن المعرض أصبح أسرع الفعاليات نموا ضمن سلسلة معارض "سيال العالمية" بعد صعوده للمرتبة الثالثة على مستوى معارض "سيال الدولية" خلف فرنسا والصين، متفوقا على البرازيل وكندا على الرغم من حداثة نسخة الشرق الأوسط من "سيال العالمي" التي انطلقت بأبوظبي في العام 2010 وهي فترة وجيزة مقارنة بتاريخ "سيال باريس" الذي سيحتفل في 2014 بالذكرى الخمسين لإطلاقه.

وأعرب سموه عن فخره بقدرة إمارة أبوظبي على أن تكون محطة رئيسة يؤمها كل الراغبين في الدخول إلى عالم الصناعات الغذائية، مؤكدا أن الابتكار والتجديد عنوان لمعرض "سيال الشرق الأوسط" وما يقدمه المعرض كل عام يسهم في استقطاب أعداد أكبر من المهتمين والعاملين في المجالات الغذائية للدخول إلى السوق الإماراتية والاستفادة من التسهيلات والامتيازات الكبيرة التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.

جولة

وقام سموه بجولة في المعرض يرافقه عدد من وزراء وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات زار خلالها الأجنحة العارضة وتعرف على طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام، مشيدا بدور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تنظيم الحدث وقدرة المعرض على استقطاب كبرى الشركات والعارضين والشارين كل عام بأعداد أكبر من السابق ما يسهم في نمو أعمال المعرض ورواجها.

وعلى هامش افتتاح معرض "سيال الشرق الأوسط 2013" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض قام سمو الشيخ منصور بن زايد بإطلاق التطبيق الإلكتروني لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية "غذائي سلامتي" الذي يقدم تطبيق باقة من المعلومات المرتبطة بالغذاء ومجموعة من الأخبار والتقارير والبيانات والمقابلات المتعلقة بالجهاز والغذاء والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

مهرجان النخيل والتمر

كما قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أيضا بافتتاح مهرجان الإمارات الدولي للنخيل والتمر رسميا بالتزامن مع الفعاليات الأخرى المصاحبة والذي تستمر فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري.

وعبر سموه عن سعادته لرؤية التنوع والشمولية التي تقدمها الفعاليات التي يجري تنظيمها إلى جانب حرص الشركات على التواجد كل عام والاهتمام بتقديم أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات النخيل والتمور. وأشاد بالدور الذي يلعبه المهرجان بإتاحة الفرصة للمزارعين والشركات والمؤسسات المحلية لعرض منتجاتها والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعات التمور الأمر الذي يسهم بدوره في النهوض بالمنتجات المحلية وتطويرها وتفعيل الجهود للارتقاء بمكانة أبوظبي كمركز للتجارة وقطاع الغذاء في المنطقة.

وأشار سموه إلى أن الجهاز يتطلع كل عام لجعل المهرجان منصة شاملة ومتكاملة للمهتمين والمعنيين في قطاع التمور ويقدم لهم فرصة هامة للتفاعل والتواصل مع الخبراء المشاركين من كافة أنحاء العالم لفتح آفاق تجارية جديدة وتكثيف سبل التعاون بين المشاركين للوقوف على أحدث المعلومات والقضايا المتعلقة بالنخيل والتمر.

وحضر الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ورزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة.

4 آلاف

وأكد محمد جلال الريسي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن المعرض الذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، يوفر 4 آلاف اجتماع بين الشركات الغذائية المشاركة، ورجال أعمال من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أنه تم عمل جدول مقابلات لرجال الاعمال بناء على طلباتهم التي تقدموا بها قبل المعرض، للتعاقد على صفقات تجارية مع الشركات المشاركة، وأنه من المتوقع أن يجذب المعرض خلال دورته الحالية أكثر من 30 ألف زائر، وأن ترتفع قيمة التعاقدات بنسبة 25% عن العام السابق.

ودعا الريسي المستثمرين الإماراتيين المعنيين بالشأن الغذائي، بالحضور وزيارة المعرض، بهدف إيجاد آلية عمل مشتركة مع شركات عالمية مصنعة، أو إبرام شراكات لتسويق منتوجات غذائية تدخل للمرة الأولى في سوق الشرق الأوسط، مؤكداً وجود الجهاز بجانب الشركات المواطنة الراغبة في الدخول في مثل هذه الشراكات.

وأضاف : إن الدورة الحالية لمعرض سيال هي الأكبر في تاريخ المعرض ويشارك فيها أكثر من 1000 شركة متخصصة بتقديم الحلول والخدمات المتعلقة بالصناعات الغذائية يمثلون 42 دولة، بالإضافة لمشاركة 21 جناحاً دولياً من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحضور المكثف لرجال أعمال عالميين لديهم رغبة الاستثمار في القطاع الغذائي.

جناح الابتكار

وقال: يوجد بالمعرض جناح خاص بالابتكارات يضم 70 منتجا مبتكرا، من جميع انحاء العالم، تتضمن ابتكارات إماراتية أهمها منتج حليب الابل الخاص بمزارع العين، وسيتم عمل دعاية لهذه الابتكارات وتسويقها في جميع نسخ معارض سيال، التي تنظم في الصين والبرازيل وفرنسا وكندا.

ويقدم تطبيق "غذائي سلامتي" باقة من المعلومات المرتبطة بالغذاء ومجموعة من الأخبار والتقارير والبيانات والمقابلات المتعلقة بالجهاز والغذاء والتي يتم تحديثها بشكل دوري.

وقال محمد جلال الريسي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن الجهاز يهدف من الاتصال بالجمهور عبر تطبيق "غذائي سلامتي" من خلال الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية أن يكون المستهلك قريباً من الرقيب في أي وقت وأي مكان إضافة إلى جعل المستهلك عيناً للرقيب ترصد كل ما يمكن اعتباره تجاوزاً ومخالفة للمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهاز.

خدمات الكترونية

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه على الخدمات الالكترونية ومبادرات الوزارة المقدمة في جناحها بالمعرض.

وصرح المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بأن مشاركة وزارة البيئة والمياه في هذا الحدث الدولي يأتي تحقيق استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير قدرات البحث في مجال استخدامات الأراضي الزراعية وبناء قواعد بيانات، وحماية ورعاية الثروة النباتية.

وأضاف الشرع إن الوزارة تحرص على المشاركة في هذه المعرض لاستقطابه شريحة كبيرة من المزارعين ما يتيح الفرصة للتعريف بالمبادرات والخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة، ولتسليطه الضوء على جهود الوزارة في تعزيز وتطوير زراعة النخيل.

نظام متطور

يقدم تطبيق "غذائي سلامتي" نظاماً متطوراً للشكاوى والذي يعتمد على التفاعل المباشر بين أفراد المجتمع وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بما يختص بسلامة الغذاء، من خلال التقاط صورة عبر الهاتف الذكي ترصد الحالة التي يريد الإبلاغ عنها، وبمجرد التقاط الصورة يقوم البرنامج بتحديد موقع الحالة بشكل دقيق، من خلال خريطة تفاعلية مدمجة ويرسلها مباشرة إلى إدارة علاقات المتعاملين ومن ثم يتم تحويل الشكوى إلى نظام الشكاوى الذي يتميز بآلية التواصل المباشر مع المفتش وإبلاغه باتخاذ الإجراء اللازم حيال الشكوى.