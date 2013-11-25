فورميولا - ألونسو حزين لتأخر هطول الأمطار في سباق البرازيل

ساو باولو، (إفي): أعرب الإسباني فيرناندو ألونسو سائق فريق فيراري اليوم عن حزنه بسبب تأخر هطول الأمطار على مضمار إنترلاجوس بالبرازيل، خلال السباق الأخير في بطولات العالم لسباقات السيارات (فورمولا1)، والذي توج به الألماني سباستيان فيتل قائد (رد بول).

واوضح السائق في تصريحات صحفية اليوم بعد السباق قائلا "كنا سنستطيع المنافسة بشكل أفضل على الأرضية المبللة، ولكن على الأقل أنهينا السباق في مراكز منصة التتويج، وفي مركز جيد (الثالث) بالنسبة للفريق".

وأضاف "ننتظر بداية الموسم المقبل بشكل مغاير، وأن ننهيه في مراكز أفضل".

وتفوق فيتل في سباق اليوم على زميله الاسترالي بالفريق مارك ويبر، الذي حل ثانيا، بعدما قطع السباق في ساعة و32 دقيقة و36.300 ثانية، متفوقا بفارق 10.452 ثانية عن زميله.

وحل الإسباني فرناندو ألونسو (فيراري) ثالثا في مضمار انترلاجوس البرازيلي الذي يصل طوله الى 4.309 كلم، بفارق 18.90 ثانية عن فيتل.

فيما حل البريطاني جنسون باتون (مكلارين) رابعا، وخلفه الألماني مارك روزبرج (مرسيدس) خامسا.

ورفع فيتل المتوج ببطولة السائقين رصيده من النقاط في نهاية البطولة إلى 372 نقطة، مقابل 227 نقطة لألونسو الوصيف للعام الثالث على التوالي، و187 نقطة للويس هاميلتون (مرسيدس)، و183 للفنلندي كيمي رايكونين (لوتس)، و181 نقطة لويبر (رد بول) الخامس.

وشهد اليوم أيضا منافسة على مركز الوصافة في بطولة الصانعين التي حسم لقبها مسبقا فريق رد بول (596 نقطة)، حيث حسم فريق مرسيدس (360 نقطة) المركز الثاني رغم تهديد فيراري (354 نقطة).