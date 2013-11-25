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إلتشي يصعق فالنسيا بهزيمة سابعة في الليجا

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إلتشي يصعق فالنسيا بهزيمة سابعة في الليجا إلتشي يصعق فالنسيا بهزيمة سابعة في الليجا

فالنسيا، (إفي): ضاعف فريق إلتشي من معاناة جاره وضيفه فالنسيا وألحق به اليوم الخسارة السابعة هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني لكرة قدم بهدفين لواحد في الدربي الذي شهدته الجولة الـ14.

ونجح إلتشي بهذا الفوز في خطف مركز فالنسيا التاسع، فيما أجبر "الخفافيش" على التقهقر للمركز العاشر رغم امتلاكهما 17 نقطة، إذ يتفوق الأول بفارق الاهداف.

كان صاحب الضيافة الباديء بالتسجيل عبر الظهير فيدل تشافيز من ضربة رأسية رائعة.

لكن فالنسيا نجح في إدراك التعادل عبر البديل خوان بيرنات من متابعة لتسديدته التي ارتدت من الحارس.

وفي الوقت القاتل نجح إلتشي في خطف الفوز عبر تسديدة كريستيان هيريرا الأرضية.

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