آداما تراوري: افتتاح مسيرتي مع برشلونة بجانب إنيستا أمر رائع

برشلونة، (إفي): أعرب لاعب برشلونة الإسباني من أصل مالي آداما تراوري اليوم عن شعوره بالفخر لمشاركته في مباراته الأولى مع الفريق الأول للنادي الكتالوني أمس السبت مع غرناطة والتي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

وقال تراوري (17 عاما) في تصريحات لقناة برشلونة: "المشاركة مع الفريق تعد مدعاة للفخر، بعد سنوات من العمل الطويل في لاماسيا".

وأضاف اللاعب "زملاء الفريق يمنحوني الكثير من الثقة، اللعب مع أسماء مثل إنييستا وبدرو أمر سهلا، بفضلهما والمدربين أشعر بالثقة وبالهدوء".

وأردف تراوري "لقد هنأني الجميع، الأمر مفرح جدا بالنسبة لي، الآن سأتركهم وأذهب للفريق الثاني، أنا سعيد للغاية، نأمل ألا تكون هذه مباراتي الوحيدة مع الفريق الأول".

ومن المتوقع أن يستدعي المدير الفني للفريق، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو اللاعب لمباراة أياكس الهولندي بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

ووصل تراوري للبرسا وعمره تسع سنوات وهو من عائلة متواضعة من أصل مالي حيث يعمل والده في مجال تغيير الإطارات فيما أن والدته عاملة منزلية.