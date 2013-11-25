أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

آداما تراوري: افتتاح مسيرتي مع برشلونة بجانب إنيستا أمر رائع

Google+ Print
آداما تراوري: افتتاح مسيرتي مع برشلونة بجانب إنيستا أمر رائع آداما تراوري: افتتاح مسيرتي مع برشلونة بجانب إنيستا أمر رائع

برشلونة، (إفي): أعرب لاعب برشلونة الإسباني من أصل مالي آداما تراوري اليوم عن شعوره بالفخر لمشاركته في مباراته الأولى مع الفريق الأول للنادي الكتالوني أمس السبت مع غرناطة والتي انتهت بفوز البرسا برباعية نظيفة.

وقال تراوري (17 عاما) في تصريحات لقناة برشلونة: "المشاركة مع الفريق تعد مدعاة للفخر، بعد سنوات من العمل الطويل في لاماسيا".

وأضاف اللاعب "زملاء الفريق يمنحوني الكثير من الثقة، اللعب مع أسماء مثل إنييستا وبدرو أمر سهلا، بفضلهما والمدربين أشعر بالثقة وبالهدوء".

وأردف تراوري "لقد هنأني الجميع، الأمر مفرح جدا بالنسبة لي، الآن سأتركهم وأذهب للفريق الثاني، أنا سعيد للغاية، نأمل ألا تكون هذه مباراتي الوحيدة مع الفريق الأول".

ومن المتوقع أن يستدعي المدير الفني للفريق، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو اللاعب لمباراة أياكس الهولندي بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

ووصل تراوري للبرسا وعمره تسع سنوات وهو من عائلة متواضعة من أصل مالي حيث يعمل والده في مجال تغيير الإطارات فيما أن والدته عاملة منزلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع