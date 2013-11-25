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برشلونة يرسل كشافين للبرتغال لمراقبة جاكسون مارتينيز

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برشلونة يرسل كشافين للبرتغال لمراقبة جاكسون مارتينيز برشلونة يرسل كشافين للبرتغال لمراقبة جاكسون مارتينيز

برشلونة، (إفي): أرسل نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني وحامل لقبه، كشافين لمراقبة أداء اللاعب الكولومبي جاكسون مارتينيز، مهاجم فريق بورتو البرتغالي، عن كثب، بحسب ما كشفته الأحد صحيفة (سبورت) الكتالونية.

وشهد ملعب الدراجاو مساء أمس السبت تواجد عدد من مندوبي البرسا بجانب ممثلين عن فرق أوروبية أخرى بالمدرجات لمتابعة مارتينيز (27 عاما) خلال مباراة بورتو وناسيونال ماديرا (1-1) بالدوري البرتغالي.

ويبدو ناديا تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي الأكثر اهتماما بالفوز بخدمات "خليفة فالكاو" في فريق "التنانين"، بجانب برشلونة.

وخطف جاكسون الانظار بتألقه مع بورتو في الموسم الماضي حيث قاده للتتويج بلقب الدوري البرتغالي ولقب الهداف بـ26 هدفا.

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