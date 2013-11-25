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إنتر يهدر فرصا كبيرة ليكتفي بالتعادل مع بولونيا

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إنتر يهدر فرصا كبيرة ليكتفي بالتعادل مع بولونيا إنتر يهدر فرصا كبيرة ليكتفي بالتعادل مع بولونيا

روما، (إفي): فرض فريق بولونيا التعادل على ضيفه إنتر ميلانو بهدف لمثله اليوم في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى إنتر من فشل في تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف، وخاصة عبر الأرجنتيني رودريجو بالاسيو، وحرمت العارضة "الأفاعي" من هدفين محققين للكولومبي جوارين والبرازيلي جيسوس.

وحافظ بذلك الإنتر على المركز الرابع في جدول الكالتشو ببلوغه النقطة 26 ، خلف نابولي صاحب الـ(28 نقطة وصاحب المركز الثالث، وروما الوصيف بـ32 نقطة، ويوفنتوس المتصدر بـ 34.

أما بولونيا فرفع رصيده الى 11 نقطة، لكن يظل موقفه حرج في المركز الـ17.

فاجيء بولونيا كتيبة والتر ماتزاري بخطف هدف التقدم مبكرا من هجمة مرتدة سريعة أنهاها اليوناني باناجيتوس كوني بنجاح.

وبشق الأنفس تمكن البرازيلي جوناثان موريرا في إدراك التعادل من تسديدة ارتطمت بالدفاع وحولت مسارها الى داخل المرمى.

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