“عسل أسود” و”رسائل بحر” و”بنتين من مصر” الأقرب لجوائز “القومي للسينما”

تختتم الثلاثاء26نوفمبر فاعليات الدورة السبعة عشر للمهرجان القومى للسينما المصرية

وقبل يومين من اعلان النتائج أنحصرت المنافسة على أكبر عدد من جوائز المهرجان القومى للسينما المصرية بين أفلام “عسل أسود”:و”رسائل بحر” و”بنتين من مصر”:

> ويتنافص على جائزه “الإخراج” المخرجون محمد أمين عن فيلم “بنتين من مصر”وعمرو عرفة عن فيلم “زهايمر” مع المخرج داوود عبد السيد عن فيلم ” رسائل البحر”.و خالد مرعى عن فيلم ” عسل اسود”.

> وعلى جائزة” الإخراج عمل أول ” يتنافس هادى الباجورى عن فيلم ” واحد صحيح” و أحمد غانم عن فيلم ” تلك الأيام ” وكريم العدل عن فيلم ” ولد وبنت” و محمد جمال عن فيلم ” الكبار”.

> وعلى جائزة افضل (سيناريو وحوار) يتنافس محمد أمين عن فيلم ” بنتين من مصر” مع دواوود عبد السيد عن فيلم ” رسائل البحر” وتامر حبيب عن فيلم ” واحد صحيح” و خالد دياب عن فيلم “عسل اسود” .

> وجائزة افضل ” موسيقى ” يتنافس عليها كل من رعد خلف عن فيلم ” بنتين من مصر ” ، راجح داوود عن فيلم ” رسائل البحر” ، محمد مدحت عن فيلم ” الوتر ” و فهد عن فيلم ” واحد صحيح” ،

> ولجائزة “التمثيل دور أول رجال ” تنافس كل من عادل امام عن فيلم “زهايمر”، آسر ياسين عن فيلم ” رسائل البحر” ،محمود حميده عن فيلم ” تلك الأيام” و أحمد حلمى عن فيلم ” عسل اسود” .

> ولجائزه “التمثيل دور أول نساء” تنافس كل من : صبا مبارك عن فيلم ” بنتين من مصر”، بسمه عن فيلم ” رسائل البحر” ،غادة عادل عن فيلم ” الوتر” زينه” عن فيلم الوتر.

> ولجائزة “التمثيل دور ثان رجال ” تنافس كل من : أحمد وفيق عن فيلم ” بنتين من مصر” ، محمد لطفى عن فيلم ” رسائل البحر” ،أحمد الفيشاوى عن فيلم ” تلك الايام ” و لطفى لبيب عن فيلم ” عسل اسود” .

> اما جائزة “التمثيل دور ثان نساء” تنافس كل من : ايمى سمير غانم عن فيلم ” عسل اسود” ، رانيا يوسف عن فيلم ” واحد صحيح” ، كندة علوش عن فيلم ” واحد صحيح” و سامية أسعد عن فيلم ” رسائل البحر”.