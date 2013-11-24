أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

محافظ المنيا يلتقي وفد ” الوجه القبلي ” للكهرباء

  • 8
Google+ Print
محافظ المنيا يلتقي وفد ” الوجه القبلي ” للكهرباء محافظ المنيا يلتقي وفد ” الوجه القبلي ” للكهرباء

اللواء صلاح زيادة خلال لقاءه وفد شركة الكهرباء

التقى اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مع وفد شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.
> واستعرض الوفد فكرة إقامة أول محطة توليد للكهرباء بالنظام الحراري بالمحافظة وتنتج تلك المحطة 2500 ميجا وات .

وأوضح الوفد أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تقدر 14 مليار جنية وتوفر7 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ وما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل دائمة عقب التشغيل.
> وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة اللواء أسامة ضيف السكرتير العام وتضم الأملاك والتخطيط العمراني والجهات المختصة ليحث أمكانية تنفيذ المشروع والمساحات اللازمة لذلك والفائدة التى تعود على المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا