محافظ المنيا يلتقي وفد ” الوجه القبلي ” للكهرباء

التقى اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مع وفد شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء.

> واستعرض الوفد فكرة إقامة أول محطة توليد للكهرباء بالنظام الحراري بالمحافظة وتنتج تلك المحطة 2500 ميجا وات .

وأوضح الوفد أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تقدر 14 مليار جنية وتوفر7 آلاف فرصة عمل أثناء التنفيذ وما يزيد عن 3 آلاف فرصة عمل دائمة عقب التشغيل.

> وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة اللواء أسامة ضيف السكرتير العام وتضم الأملاك والتخطيط العمراني والجهات المختصة ليحث أمكانية تنفيذ المشروع والمساحات اللازمة لذلك والفائدة التى تعود على المواطنين.