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غريب: تدريب المنتخب شرف، ولكن

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غريب: تدريب المنتخب شرف، ولكن غريب: تدريب المنتخب شرف، ولكن

قال شوقي غريب المدير الفني للإسماعيلى إن تدريب شرف أتمناه، ولكني لن أفكر فيه إلا فى حالة صدور قرار رسمي بشأنه.

غريب في قائمة المرشحين لتدريب منتخب خلفا للمدرب الأمريكي بوب برادلي.

وتابع غريب لـFilGoal.com "تفكيري حاليا منصب فى الإسماعيلي وبناء وإعدد الفريق الذى سنخوض به مباريات الدوري".

وأشار إلى إنه حاليا يفكر فى الاتفاق مع فريقين فى القاهرة من أجل لعب مباراتين وديتين وذلك حتى يحدد موعد بدء المعسكر التدريبى للفريق الذى سيستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكان غريب قد تولى تدريب منتخب مصر للشباب واحتل المركز الثالث في كأس العالم للأندية، جيل محمد اليماني.

ثم عمل غريب مساعدا لحسن شحاتة المدير الفني للمنتخب وفاز الثنائي بـ3 ألقاب كأس أمم، قبل الرحيل بعد الفشل في التأهل للبطولة نفسها.

وتولى غريب تدريب العديد من الأندية مثل سموحة والإسماعيلي.

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