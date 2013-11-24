أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الجيش والشرطة بالسويس تحبط مسيرة ووقفة للإخوان

Google+ Print
الجيش والشرطة بالسويس تحبط مسيرة ووقفة للإخوان الجيش والشرطة بالسويس تحبط مسيرة ووقفة للإخوان

قامت قوات الجيش والشرطة بالسويس بردع مسيرة للإخوان قبل أن تبدأ بالسويس، بالقرب من مسجد حمزة، كأجراء تأمينى قبل انطلاق المسيرة وتتجمع وتتوجه فى تكتلات بشرية لحى الأربعين، وعدد من المناطق الشعبية قبل حدوث أى اشتباكات بينهم وبين الأهالى.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إن القوات المشتركة توجهت وتمركزت بالقرب من مسجد حمزة، بناء على طلب المواطنين وحمايتهم من أى عنف محتمل من جانب الإخوان، حيث فور مشاهدة عناصر الإخوان القوات قرروا إنهاء مسيرتهم وإلغائها.

وأضح المصدر أن هناك تحفزا فى حى الأربعين من قبل الأهالى، خاصة عائلة الطفل الذى قتل عصر الجمعة الماضية بطلق نارى من قبل الإخوان، وكان من المتوقع فى حالة وصول المسيرة الإخوانية لحى الأربعين أن تحدث كارثة واشتباكات عنيفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365