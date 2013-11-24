الجيش والشرطة بالسويس تحبط مسيرة ووقفة للإخوان

قامت قوات الجيش والشرطة بالسويس بردع مسيرة للإخوان قبل أن تبدأ بالسويس، بالقرب من مسجد حمزة، كأجراء تأمينى قبل انطلاق المسيرة وتتجمع وتتوجه فى تكتلات بشرية لحى الأربعين، وعدد من المناطق الشعبية قبل حدوث أى اشتباكات بينهم وبين الأهالى.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" إن القوات المشتركة توجهت وتمركزت بالقرب من مسجد حمزة، بناء على طلب المواطنين وحمايتهم من أى عنف محتمل من جانب الإخوان، حيث فور مشاهدة عناصر الإخوان القوات قرروا إنهاء مسيرتهم وإلغائها.

وأضح المصدر أن هناك تحفزا فى حى الأربعين من قبل الأهالى، خاصة عائلة الطفل الذى قتل عصر الجمعة الماضية بطلق نارى من قبل الإخوان، وكان من المتوقع فى حالة وصول المسيرة الإخوانية لحى الأربعين أن تحدث كارثة واشتباكات عنيفة.