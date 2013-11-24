محافظ الإسكندرية يفتتح متحف بطريركية الروم الأرثوزكس

افتتح محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدى اليوم الأحد، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين متحف بطريركية الروم الأرثوزكس الملحق بالكنيسة اليونانية الكائنة فى منطقة المنشية بوسط المحافظة، بحضور بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا البابا "ثيودوروس الثانى"، ونائب وزير خارجية اليونان "كرياكوس يروندوبولوس"، وبحضور سفراء وقناصل الدول الأجنبية.

وقال بابا البطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا خلال افتتاحه المتحف البطريركى "يعتبر المكان فى حد ذاته معلما أثريا من بقايا عهد اليونان والرومان بالإسكندرية، وتم تأهيله من أجل استضافة معروضات تعود إلى العصر الفرعونى والرومانى إلى العصر الإسلامى بالإسكندرية".

وأضاف أنه يضم أقنعة لقبور من العصر الفرعونى ورءوس منقوشة على الحجر من العصر البطليمى وتيجان الأعمدة من العصر البيزنطى وأوعية زجاج وفخار تعود إلى العصر الإسلامى، وأنه تم عرضها فى انسجام وتناسق فنى.

وأضاف أن هذا المتحف تكلف نفقات باهظة بدعم من السلطات المصرية، والمؤسسة الخيرية "لستافروس نيارخوس" للمتحف الأثرى، ومن المنظمة الخيرية لكرة القدم opap للمتحف البطريركى.

وافتتح اللواء طارق مهدى بصحبة بابا الروم الأرثوذكس أيضا متحف مقتنيات البطريركية التى تضم معروضات للذخائر الكنسية وملابس بطريركية وقلادات وتيجان وصولجانات بطاركة الإسكندرية ومقتنيات تدل على الحضارة اليونانية الرومانية.