رئيس "المقاولون العرب" يستقبل فريق المصارعة الرومانى بالشركة

استقبل المهندس محمد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم الأحد 24 نوفمبر وسط حفاوة بالغة الجهاز الفنى والإدارى لفريق المقاولون العرب للمصارعة الرومانى الفائز بكأس ودرع المركز الثانى لبطولة الجمهورية للشركات، والتى أقيمت فى الفترة من 11-22 نوفمبر بمدينة بورسعيد بعد مشاركة متميزة ومنافسات قوية وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الأول، وأهدى الجهاز الفنى درع البطولة لرئيس مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى يتكون من الكابتن محمود فتح الله مصطفى المدير الفنى للفريق وحسام عبد اللطيف عاشور المدرب العام وعرفه فاروق محمد إدارى الفريق وبمشاركة أحد عشر لاعباً فى أوزان مختلفة وهم: عبد الرحمن محمد أحمد وزن 55كجم، أحمد مجدى ومحمد جمال على وزن 60كجم، محمد أحمد الفيومى وزن 66كجم، مصطفى ممدوح متولى وزن 74كجم، هشام حنفى عبده ومحمد مروان عاشور وزن 84كجم، عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وأحمد عبد الفتاح محمود وزن 96كجم، عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم وأحمد فارس أحمد وزن 120كجم.