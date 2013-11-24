رئيس الوزراء الليبى يتهم اإتخوان بالسعى لإسقاط الدولة

قال رئيس الوزراء الليبى على زيدان إن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية، متهمًا "الإخوان المسلمين" بالسعى لإسقاط الحكومة فى بلاده.

وأضاف "زيدان"، فى مقابلة مع شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، اليوم الأحد "الليبيون متدينون تدينا وسطيًا، ويرفضون استغلال الدين فى سبيل مصالح سياسية"، موضحًا أن الإخوان يسعون لإسقاط الحكومة، لكنهم باقون من أجل مصلحة ليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الليبى أن علاقة طرابلس بالدول الغربية تحكمها المصلحة الوطنية، قائلا "لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية، وإن شباب ليبيا أكثر وعيًا وحرصًا على استكمال ثورته وبناء دولته".

واختتم زيدان حديثه قائلًا "إن القذافى أضاع على ليبيا أربعة عقود من الشعارات الجوفاء، لكن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين".