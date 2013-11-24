برادلي يختار رونالدو في أفضل لاعب في العالم

اختار بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر كريستيانو رونالدو لاحتلال منصة أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

المدير الفني لمنتخب مصر وضع اختياراته وأرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص أفضل 3 لاعبين في العالم.

الاختيار الأول لبرادلي هو كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد وقائد منتخب البرتغال.

أما الختيار الثاني لبرادلي فهو فرانك ريبري، نجم بايرن ميونيخ المظفر بثلاثية فريقه في الموسم المنصرم.

وأكد وليد مهدي المنسق العام للمنتخب لـFilGoal.com أن الاختيار الثالث للمدرب الأمريكي هو زلاتان إبراهيموفيتش ساحر باريس سان جيرمان.

وأوضح مهدي "هذه الاختيارات أرسلها برادلي خلال تواجده مع منتخب مصر في معسكر الاستعداد لمباراة الإياب ضد غانا".

وكان برادلي قد أنهى رحلته مع منتخب مصر بعد توديع الفراعنة سباق الوصول لكأس العالم 2014.