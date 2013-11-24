أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السروى لسفراء الدول الآسيوية: السويس مدينة جاذبة للاستثمار

Google+ Print
السروى لسفراء الدول الآسيوية: السويس مدينة جاذبة للاستثمار السروى لسفراء الدول الآسيوية: السويس مدينة جاذبة للاستثمار

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس، أن السويس مدينة جاذبة للاستثمار وتتوافر فيها كل مقومات الاستثمار فى جميع المجالات، بالإضافة إلى المواد الخام المختلفة والقوى البشرية المدربة والتعاون الجاد من الجهاز الإدارى داخل ديوان عام محافظة السويس.

وطالب المحافظ المنطقة الاقتصادية بضرورة دراسة إنشاء مطار للعين السخنة لخدمة المنطقة والمشروعات العملاقة والمصانع الموجودة بالإضافة للكرة السياحية الممتدة على طول 110 كيلومترات حتى منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء العربى السروى محافظ السويس بوفد رابطة الآسيان العشرة والتى شملت دول إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند ومانيمار وبروناى والفلبين وفيتنام وكمبوديا وجمهورى لاوس الديمقراطية وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالسخنة بحضور اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس.

وناقش المحافظ وسفراء الدول الآسيوية العشرة تطوير المناطق الصناعية الموجودة بالسويس خاصة المنطقة الاقتصادية وشمال غرب خليج السويس وكيفية الارتقاء بالصناعات الموجودة وفرص الاستثمار المتاحة فى ظل وجود مقومات زراعية وصناعية وتجارية وبحرية وخمسة موانئ والمواد الخام التى تقوم عليها الصناعات المختلفة.

واستعرض المهندس حسام خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأسمدة تاريخ إنشاء الشركة وخطوط ومعدلات الإنتاج حتى أصبحت من الشركات الرائدة فى مجال الأسمدة مشيرًا إلى أن الشركة تبلغ استثماراتها حاليًا 2.6 مليار دولار.

وقال المهندس عمرو البطريق رئيس شركة التنمية الصناعية إن رأس مال الشركة يبلغ مليار جنيه وأن المساحة المخصصة للشركة تبلغ 8.7 مليون متر مربع, وتقوم الشركة بتطوير وتنمية وصيانة المنطقة الصناعية فى منطقة شمال غرب خليج السويس لافتًا إلى أن بداية العمل بالشركة فى مجال التنمية عام 1998.

واختتم اللقاء بمنح المحافظ سفراء الدول العشرة الآسيوية درع المحافظة والميداليات التذكارية تكريمًا وتقديرًا لجهودهم فى تشجيع الاستثمار بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365