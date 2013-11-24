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بالفيديو - سيتي يقيم حفلا من 6 أهداف على حساب توتنام

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بالفيديو - سيتي يقيم حفلا من 6 أهداف على حساب توتنام بالفيديو - سيتي يقيم حفلا من 6 أهداف على حساب توتنام

سحق مانشستر سيتي ضيفه توتنام بسداسية نظيفة في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت.

ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا حتى يباغتوا بالهدف الأول إذ استغل نافاس خطأ من لوريس حارس توتنام ليسجل هدفا في الثانية 13 فقط، وأضاف ساندرو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعد أن فشل في إبعاد كرة نيجريدو من المرمى في الدقيقة 34.

وأضاف أجويرو الهدف الثالث بعدها بـ4 دقائق بعد أن حول بينية نافاس بيسراه داخل شباك لوريس لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني عاد أجويرو ليضيف الهدف الرابع بعد مجهود رائع من يايا توريه الذي مرر كرة للمهاجم الأرجنتيني الذي لم يجد صعوبة في إيداعها داخل الشباك، قبل أن يضيف نيجريدو الهدف الخامس في الدقيقة 55 بطريقة رائعة بعد أن تسلم كرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد بيسراه في المرمى.

وقبل نهاية المباراة استغل نافاس تقدم لاعبي توتنام لينفرد بلوريس ويضع الكرة بسهولة تامة في المرمى ليكمل عقد الأهداف الستة.

بتلك النتيجة يصعد مانشستر سيتي للمركز الرابع إذ وصل للنقطة الـ22 فيما هبط توتنام للمركز التاسع إذ يمتلك 20 نقطة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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