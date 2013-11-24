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الاتحاد: طلعت يوسف يستطيع فسخ عقده لو درب منتخب

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الاتحاد: طلعت يوسف يستطيع فسخ عقده لو درب منتخب الاتحاد: طلعت يوسف يستطيع فسخ عقده لو درب منتخب

أوضح جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق يملك حق الرحيل دون إذن أحد لو وصله أي عرض من المنتخبات الوطنية.

يوسف يقود الاتحاد السكندري ويعده لانطلاقة محتملة للدوري الممتاز مع الأيام الأولى من شهر ديسمبر المقبل.

تردد أن اتحاد الكرة المصري يرغب في منح يوسف منصب المدير الفني لمنتخب الشباب في المرحلة المقبلة، وأن المدرب المخضرم صاحب الكرة الدفاعية مرحب بالعرض.

وعقب جاسر منير نيابة عن نادي الاتحاد لـFilGoal.com "في عقد طلعت يوسف معنا أنه يستطيع الرحيل دون إذن أو شرط لو وصله أي عرض من المنتخبات الوطنية".

وتابع "لم نتحدث معه بشأن ما تردد، فقط نعرف أنه يملك حق تقرير مصيره بحسب عقده مع الاتحاد السكندري".

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فيديو اليوم السابع