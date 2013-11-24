ضبط أجهزة طبية محظورة أثناء تهريبها من قرية البضائع بالمطار

تمكنت مباحث قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد من القبض علي مستخلص جمارك أثناء تهريب أجهزة طبية بمساعدة أحد الموظفين داخل البريد الحكومي ,و تبين أنه محظور دخول الأجهزة الطبية للبلاد إلا بموافقة وزارة الصحة .

وأمر اللواء علاء الدين علي مساعد الوزير مدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع المهربين وإحالتهم إلي النيابة للتحقيق .

وقام اللواء يسري عبد العزيز مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم سامح الحميلي رئيس مباحث القرية.

وتم إعداد الأكمنة و ضبط الأجهزة الطبية بعد الإفراج الجمركي عنها بحوزة المتهم الذي حاول الفرار، وتم ضبطه بعد مطاردة الضباط والعاملين بالقرية.

وبالتحقيق معه اتضح إنه يعمل لصالح إحدي الشركات وقام أحد زملائه بإعطائه مبلغ مالي مقابل تهريب الأجهزة طبية بمساعدة أحد العاملين بالبريد الحكومي ، ذلك بعد أن قام بإنهاء الإجراءات الجمركية.