لجنة فنيّة لفحص 470 معاقا من العاملين بتعليم الشرقية

قرر الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية وكيل وزارة التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والتأمين الصحى والشئون القانونية بالمحافظة، وممثل المجلس القومى لمتحدى الإعاقة لمناظرة 470 معاقا ووضع توصيف دقيق لهم بما يتوافق مع الدرجات الوظيفية المتاحة بالتربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور مستشار المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بالقاهرة، لبحث مشكلة عدد من المعاقين تظاهروا أمام مبنى المحافظة متضررين من تضارب وتعنت قرارات القومسيون الطبى فى مسابقة 1950 درجة شاغرة بالتربية والتعليم.

وطلب محافظ الشرقية أن يتم مقابلة متحدى الإعاقة بمعدل 50 فردا يومياً بمستشفى الأحرار العام بشكل سريع قبل نهاية الشهر الحالى حتى يتمكن من صدور قرارات التعيين لمن ينطبق عليه الشروط من بداية ديسمبر، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة من يتم استباعدهم إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، إضافة إلى إحالة جميع العاملين بالشئون العاملين للتحقيق فى استخراج شهادة تأهيل مهنى مزورة.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس القومسيون الطبى بضرورة توخى الحذر مع مراعاة البعد الإنسانى لظروف متحدى الإعاقة، وحسن معاملتهم عند إجراء الكشف الطبى عليهم، مع سرعة مراجعة الإدارة المركزية بالقاهرة وضرورة حذف عبارة "بدون شهادة تأهيل"، لأنه بذلك سوف تخرجهم من دائرة الـ5% التى حددتها الدولة لإيجاد فرصة عمل وتوفير حياة كريمة لهم، باعتبار أن لهم الحق المعنوى علينا جميعاً، مع مراعاة حالات القلب المفتوح

> وضعاف السمع والبصر.