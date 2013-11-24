مؤتمر صحفي عالمي في الأهلي للترحيب بكأس العالم للأندية

القاهرة / أ ش أ / يعقد النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الحادية عشر صباح الاثنين بمقر النادى وذلك بمناسبة حضور وفد من الفيفا يضم كلاً من أوليفر فوجت و يوميتارو واتنابى وتاكا اريما وبصحبتهم نسخة كأس العالم للأندية لتهنئة النادى الأهلى بالمشاركة فى مونديال الأندية الذى سيقام بالمغرب الشهر القادم، وهى المرة الخامسة فى تاريخه .

يحضر المؤتمر حسن حمدى رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى للأهلى بالكامل وجميع لاعبى الفريق، كما يحضر المؤتمر جمال علام رئيس الأتحاد المصرى لكرة القدم وهانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للأتحاد الدولى .

يبدأ المؤتمر بعرض إنجازات الأهلى الإفريقية على مدار السنوات الماضية ومشاركاته فى بطولة العالم للأندية خلال المرات السابقة، وكذلك الأرقام القياسية التى حققها الأهلى على المستويين الأفريقى والعالمى خاصة وأن الأهلى بات يحتل المركز الثانى عالمياً بعد ريال مدريد الأسبانى الذى فاز بدورى الأبطال الأوروبى 9 مرات فى حين فاز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا 8 مرات، ثم كلمة افتتاح المؤتر عن النادى الأهلى وضيوف المؤتمر من الفيفا وحضورهم للقاهرة.

ثم يتحدث حسن حمدى للترحيب بوفد الفيفا ويتكلم عن الأهلى وتأهله لكأس العالم للأندية، ثم يتحدث وفد الفيفا عن زيارته للأهلى، ويكشف عن نسخة الكأس التى أصطحبها معه وكلمة لمحمد يوسف المدير الفنى ووائل جمعه كابتن الفريق.

الأهلى هو الوحيد (مع نادى أوكلاند سيتى النيوزلندى) بين كل فرق العالم الذى شارك فى بطولة العالم للأندية باليابان أربع مرات .. عام 2005 , 2006 , 2008 , 2012، وحصل فريق الأهلى على المركز الثالث فى بطولة كأس العالم للأندية عام 2006، ويشارك الآن للمرة الخامسة فى المغرب، ويحمل الاهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولات الافريقيه حيث فاز بـ17 بطولة أفريقية.

الأهلى لعب 20 نهائى على مستوى القارة الإفريقية "10" أبطال دورى وفاز فى ثمانية، وأربعة أبطال كؤوس وفاز بها، و 6 مرات سوبر أفريقيا وفاز فى خمس مرات، و فاز ببطولة الدورى العام المصرى 36 مرة، وفاز ببطولة كأس مصر 35مرة، و فاز ببطولة السوبر المصرى 7 مرات.