100 يوم على فض الاعتصام.. الجماعة “عادت لتنتقم”

كتب: أحمد عبدالله

بعد أكثر من 8 عقود هي عمر الإخوان المسلمين ، ثارت التساؤلات حول مستقبل الجماعة عدة مرات على مادر تاريخها خاصة عندما مرت بلحظات فارقة في عمرها كان فيها هذا المستقبل على المحك بعد تلقيها ضربات كثيرة وموجعة، لكن ما بعد 30 يونيو ثم مرحلة ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة ، جعلت الكثير يظن بان جماعة الإخوان تعيش أيامها الأخيرة ، ما دعا تحالف دعم الشرعية الذي تم تكوينه بعد 30 يونيو من الإخوان وحلفاؤهم للدعوة إلى مظاهرات ارتبط بعضها بالعنف .

ووصل عدد المليونيات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية منذ فض الاعتصام إلى الآن 19 مليونية، حيث خرجت في كل جمعة أعقبت الفض تحت أسماء مختلفة بداية من مليونية الشهيد برمسيس الجمعة 16 أغسطس، والتي أعقبت عملية الفض، وسقط فيها أكثر من مائة قتيل وألفي مصاب، مرورًا بالمليونية التي دعت إليها في ذكرى السادس من أكتوبر بالتحرير والتي أعتدت فيها قوات الأمن على المتظاهرين ما أسفر عن سقوط 55 قتيلا ومئات المصابين، وبالرغم من تلك الضحايا دعا التحالف إلي مليونية الجمعة 11 أكتوبر للتظاهر في التحرير أيضًا إلا أن التحالف تراجع عن التوجه للميدان بعد تواصل عدد من القوى السياسية مع التحالف واكتفى بالخروج في مسيرات من مناطق مختلفة، فضلاً عن مليونيات محاكمة الدكتور محمد مرسي حيث بدأت بمليونية في الجمعة 2 نوفمبر قبل المحاكمة، وأخرى 4 نوفمبر خلال المحاكمة تحت شعار “صمود الرئيس”.

حرق الكنائس ومراكز الشرطة

قال مركز ابن خلدون فى تقريره الصادر يوم 23 أغسطس الماضي أن مرحلة ما بعد فض الاعتصامين شهدت بدء الأعمال الإنتقامية لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم مباشرةً بعد نجاح قوات الأمن فى فض اعتصام النهضة فى حوالى الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 وقبل حتى الإنتهاء من فض اعتصام رابعة فى نفس اليوم، واستهدفت الهجمات الإنتقامية، التى بدت منظمة ومتفق عليها مسبقاً، تدمير المنشآت الهامة، خصوصاً التابعة للأقباط والمكاتب والأقسام التابعة لجهاز الشرطة، فضلاً عن حالات إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى وترويع فى كافة المحافظات، وليس فى القاهرة أو الجيزة فقط حيث كان الاعتصامين.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى حالات العنف التى أدت لخسائر فى المنشآت والأرواح التى حدثت فيما بعد عملية الفض فى إجراءات انتقامية ارتكبتها جماعة الإخوان وأنصارهم هى 52 حالة عنف ما بين حرق كنائس ومنشآت شرطية ومنشآت عامة، فضلاً على التعدى على ممتلكات خاصة واشتباكات وترويع لمدنيين.

وأوضح التقرير أن اليوم الأول الأربعاء 14 أغسطس (وهو يوم فض الاعتصام) شهد العديد من أحداث الشغب والإجراءات الإنتقامية من قبل المعتصمين ومؤيديهم، حيث بدأت عمليات الحرق والتديمر من قبل أنصار الجماعة منذ لحظة إنتهاء قوات الأمن من فض اعتصام النهضة واستمرت حتى نهاية اليوم بما فى ذلك أثناء فض اعتصام رابعة العدوية أيضاً ، وكانت الكنائس وأقسام الشرطة هى صاحبة النصيب الأكبر من عمليات الحرق والتدمير فى أغلب محافظات مصر، بالإضافة إلى بعض المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، بجانب حالات الترويع للمواطنين.

وفى اليوم الثالث دعت جماعة الإخوان لمظاهرات تخرج من عدة مساجد عقب صلاة الجمعة، لكن تحولت المظاهرات إلى اشتباكات عنيفة بين أنصار الإخوان الذى كان كثير منهم يحملون الأسلحة الآلية فى وضح النهار، وبين قوات الشرطة والأهالى خصوصاً فى منطقة رمسيس والمناطق المجاورة لها مثل شبرا، وأدى ذلك لوقوع العديد من القتلى والمصابين، أما عن الخسائر فى المنشآت، فقد أشعل الإخوان وأنصارهم الحرائق فى مبنى شركة المقاولين العرب بشارع رمسيس وأمتدت الحرائق إلى أحد بنوك الدم، كما كانت هناك محاولة لاقتحام قسم شرطة الأزبكية.

وخلال اليوم الرابع استمر العنف فى محيط مسجد الفتح بمنطقة رمسيس بعد اعتصام عدد من أنصار الإخوان بداخل المسجد، وإعتلى عدد من المعتصمين بمسجد الفتح مأذنة المسجد وأطلقوا الأعيرة النارية على قوات الجيش والشرطة التى أحاطت بالمسجد للتفاوض مع المعتصمين وحماية من يريد الخروج بسلام منهم من غضب الأهالى.

ووفقا لما أعلنه الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي منذ أيام ، فان إجمالي حالات الوفاة التي وردت إلى مشرحة زينهم بمصلحة الطب الشرعي في أحداث العنف التي شهدتها محافظتا القاهرة والجيزة، منذ فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وحتى الآن قد بلغت 726 حالة وفاة .

وأضاف تقرير المركز أن بشاعة ما يحدث فى مصر الآن يتحمل مسؤوليته رد الفعل الانتقامى الذى انتهجته جماعة الإخوان المسلمون وأنصارها من القاعدة والجهاد وغيرها من التنظيمات الإرهابية التى يحاربها الجيش المصرى منذ ما يقارب العام فى سيناء، لافتا إلى انه تبين مما سبق عرضه أن حجم الخسائر لتوابع عملية فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة يفوق بكثير حجم الخسائر التى تمت أثناء فض الاعتصامين، حيث نتج عن فض الاعتصامين عدد (303) حالة وفاة من إجمالى (1068) جثة سقطت على مدار أسبوع كامل حسب تقرير مصلحة الطب الشرعى.

كما كانت الخسائر الناتجة عن الإجراءات الإنتقامية لجماعة الإخوان عقب الانتهاء من فض اعتصاميهم غير مقتصرة على إراقة الدماء فقط بل امتدت إلى خسائر مادية كالاعتداء على المنشآت والاستهداف الممنهج للكنائس وممتلكات الأقباط والمؤسسات التابعة للدولة وجهاز الشرطة، حيث رصد المركز ووثق حالات حرق لـ (23) كنيسة ومنشأة أو ملكية قبطية، واعتداء على (9) منشآت شرطية واستهداف (11) منشأة تابعة للدولة، و(10) حالات اشتباكات واعتداء وترويع للمواطنين المدنيين وتعدى على ممتلكات خاصة.

ارتبطت حوادث إرهابية كثيرة بإسم الإخوان المسلمين والجماعات المناصرة لهم مثل أنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة .

الإرهاب واتهام الإخوان:

وقعت العديد من العمليات الإرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي تم اتهام جماعة الإخوان والمؤيدون لها من التنظيمات الأخرى مثل أنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة ، ففي 15 يوليو 2013 هاجم مسلحون حافلة تقل عمال في العريش بواسطة قذيفة صاروخية ظنا منهم بأنها تتبع قوات الأمن ، وأسفر الحادث عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

أسفر هجوم خارج العريش في 15 أغسطس عن استشهاد 7 جنود بالقرب من العريش ، أما مذبحة رفح الثانية” 19 أغسطس 2013 ” فحدثت عندما هاجم مسلحون حافلتين تقلان مجندين أسفر عن مقتل 25 من الشرطة.

وواصلت الضربات قوتها بمحاولة اغتيال وزير الداخلية في الخامس من 5 سبتمبر الماضي وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس ، وفي 7 أكتوبر المضي استشهد 9 أشخاص في هجمات متفرقة استهدفت مديرية أمن محافظة جنوب سيناء.

وكانت آخر العمليات عملية تفجير حافلة الجنود التي أدت إلى استشهاد 11 جنديا من القوات المسلحة وإصابة 37 آخرين في هجوم استهدف حافلات لنقل الجنود بالعريش بواسطة سيارة مفخخة.

نتائج العزلة

قال سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين من عنف بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بسبب العزلة السياسية والاجتماعية، وهذا جعل الشرطة والجيش تتعامل معهم بكل قوة وقسوة .

وأضاف أن مستقبل الجماعة وتعاملها مع الدولة أصبح مهدد لأنهم فقدوا كل تعاطف شعبي ، في ظل الاعتقالات الكثيرة التي حدث للقيادات الصف الأول والثاني، مضيفًا أنه من الصعب أن يصمد التنظيم على مدى عقدين من الزمن .

وأكد عيد أن الصورة الذهنية للجماعة واسمها تضرر إلى حد كبير في ظل الرفض المجتمعي لهم، وأصبح الشعب رافض لهم ويريد محاكمتهم والقضاء على التنظيم وتفكيكه .

الجماعة تحتضر

أما أحمد بان الباحث بمركز النيل للدراسات الإستراتيجية فقال إن تهديدات جماعة الإخوان لن تؤثر على مصر لأن الجماعة في مراحلها النهائية، وفقدت كل تعاطف معها بعد المظاهرات التي دعت إليها وسقد فيها قتلى وجرحى وهذا حدث في رمسيس وذكرى 6 أكتوبر .

وأضاف أن الجماعة فشلت في الحشد الداخلي لقلة أنصارها أما الحشد الخارجي فتتعامل معاه وزارة الخارجية وكان آخرها طرد السفير التركي في القاهرة يوم أمس.

وأشار إلى أن “ما تفعله جماعة الإخوان تهديد هو نوع من التخويف والضغط على الدولة للقبول بالتسوية مع الجماعة، وتهدف لتنفيذ خطة جديدة تستهدف من خلالها تدمير الاقتصاد المصري، وستركز اهتمامها خلال الفترة المقبلة على سحب جميع استثمارات أعضاء الجماعة داخل مصر لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة المصرية.

الفشل عنوان الجماعة

قال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري، المدير الأسبق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة، إن كل سيناريوهات وعمليات جماعة الإخوان المسلمين فاشلة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ومحاولاتها لوقف المساعدات الأمريكية لمصر .

وأضاف أن الفشل كان شعار كل محاولات الإخوان في أحداث دلجا وكرداسة ورمسيس و6 أكتوبر، مضيفًا أن الصادرات الألمانية والبريطانية عادت لمصر مرة أخرى، أكد سويلم أن الإخوان وأنصارهم لجأوا إلى سيناريو الاغتيالات من أجل تصفية خصومهم.

وطالب سويلم بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب أن يحدث من قبل مضيفًا أن الحكومة أيديها مرتعشة .

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد في القبض على المتحدثين باسم الإخوان وأعضائهم وسيساعد في مصادرة أموالهم وممتلكاتهم .