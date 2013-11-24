تطوير20 مركزشباب بتكلفة 12 مليون جنيه بمدن جنوب سيناء

أعلن خالد عبد العزيز وزير الشباب عن تطوير 20 مركز شباب بمدن محافظة جنوب سيناء بقيمة تقديرية قدرهاأأا 12مليون200 ألف جنيه وإعطاء إشارة البدء في تطوير معسكر الشباب الدائم بطور سيناء بتكلفة بلغت 12 مليونا و300 ألف جنيه ىاستعدادهم لافتتاحهم في مارس القادم خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المدينة الشبابية بشرم الشيخ التي تكلفت 150 مليون جنيه والتي تشمل صالة مغطاة على احدث الانظمة ونزل شباب خمس نجوم لإقامة الشباب فى المعسكرات الدولية والشبابية

كما استجاب الوزير لطلب المحافظ خلال جولته بإقامة حمام سباحة تدريبي بمركز شباب طور سيناء بتكلفة تبلغ 3 مليون جنيه لاستقبال الشباب، وتدريبهم علي السباحة نهاراً، ويكون متنفساً لقاطني المدينة خلال فترة المساء، وسيتم إسناد أعمال الإنشاء إلي القوات المسلحة ،بالإضافة لإنشاء كما أضاف المحافظ أنه سيتم مخاطبة وزارة الرياضة لإنشاء صالة مغطاه بجانب حمام السباحة أيضا .

وأعلن وزير الشباب خلال تفقده المدينة الشبابية بشرم الشيخ استمرار أعمال إنشاء المدينة الشبابية التي تكلفت حتى الآن 85 مليون جنيه إنشاءات من المتوقع أن تصل لـ 150 مليون بعد استكمال الفرش والأثاث والمطابخ بها وستكون مدينة شباب عالمية مستعدة للاستقبال جميع الوفود من جميع دول العالم .

كما قام الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس لتطوير مركز شباب الرويسات بتكلفة تصل إلى 5ر2 مليون جنيه

كما قام بوضع حجر الأساس لتطوير مركز شباب شرم الشيخ بهضبة أم السيد يشتمل على صالة للجمنازيوم على أحدث النظم العالمية وتبلغ تكلفته 5ر2 مليون جنيه .

كما صرح الوزير بانه سيتم دراسة إنشاء مركز شباب للعاملين بمدينة شرم الشيخ بجوار سكن العاملين لمزاولة النشاط الرياضي والثقافي به.