حملة مرشح الثورة تعقد مؤتمرها العام غدا بحضور صباحي

تعقد حملة مرشح الثورة مؤتمرها العام ظهر غد الاثنين بمركز إعداد القادة بالعجوزة .

ويتضمن المؤتمر كلمة لحمدين صباحي الذي اختارت الحملة دعمه كمرشح الثورة للرئاسة وفق شروط ومعايير موضوعية أوضحتها في بيانها التأسيسي .

ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، منهم الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمار علي حسن والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتورة منال عمر والأستاذ عبد الغفار شكر والأستاذ جورج إسحق والكاتب الصحفي يحيى قلاش والمهندس طارق النبراوي وغيرهم بالإضافة إلى مؤسسي الحملة وأعضائها من عدد من المحافظات ، كما يحضر المؤتمر عدد من مصابي الثورة وأسر الشهداء ومن العمال والفلاحين .

أ.ش.أ