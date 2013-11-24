اختاري عطرك الخاصّ بمعايير عالميّة

كيف يمكنني العثور على عطري الخاصّ؟ يتردد هذا السؤال على مسامعنا جميعاً، لأنّ من الصعب اختيار العطر الذي يميّز كلّ امرأة. لذلك، انظري إلى الخطوات التالية التي تساعدك في اختيار عطرك المفضل.

استوحي من الموضة

إن شعرت أنك تفتقرين إلى الأفكار أو الوحي، فلا تتردّدي في زيارة بعض مدوّنات الموضة والأزياء، أو اقرئي مجلات الموضة، من أجل الاطلاع على أحدث العطور الصادرة في الأسواق، وتحقّقي من مكوّناتها، وتوجّهي إلى متجر يبيع عطوراً وجرّبيها. إنّها طريقة مثاليّة لاستكشاف عطرك المثاليّ وشرائه مباشرةً.

اختاري ما يناسب شخصيتك

اختاري العطر، وفقاً لشخصيّتك، لأنّها الطريقة المثالية لاستكشاف خصائصك. على سبيل المثال: إنّ النساء الخجولات سيخترن على الأرجح العطور الناعمة، بينما أولئك اللواتي يتمتّعن بشخصيّات قويّة، سيخترن العطور التي تفوح منها رائحة لافتة، لكي يتميّزن. بالتالي، على عطرك أن يعكس شخصيّتك، وأن يمدّك بالراحة.

فكّري بالمكونات

ركّزي على المكوّنات التي تحبّينها كثيراً. إن كنت تعشقين الفانيليا والزهور والخزامى والبرغموت، عندها ننصحك بالتوجّه إلى العطور الزهرية والخفيفة؛ أمّا إن كانت تجذبك نسمة الصيف الناعمة، فمن الأرجح أنّك ستقعين في غرام الرائحة المائية.

تحلَّي بالصبر

من الضروري جداً التحلّي بالصبر وعدم الاستعجال، لأنّ شراءك العطر الأول، الذي ينال إعجابك، قد يجعلك تندمين بعد يومين أو ثلاثة. عوضاً عن ذلك، زوري الكثير من المتاجر التي تبيع مستحضرات التجميل، واصطحبي إحدى صديقاتك، في سعيك للعثور على عطرك المميّز. يمكن اختيار عطرين مميّزين، بالنسبة إليك، والحصول على عيّنات منهما. وبعد ذلك، اطلبي رأي صديقتك، فلا شكّ في أنّه سيُساعدك كثيراً.

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