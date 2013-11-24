5 خطوات لشفاه حمراء لافتة كالنجمات

أحمر الشفاه الأحمر ليس مجرّد مكياج، بل هو جزء أساسي من الأزياء، وبإمكانك التألق بواسطته، في مختلف المناسبات. الأمر يعتمد على اختيار درجة اللون والتركيبة المناسبة.

لهذا، إليك 5 خطوات أساسية لتحقيق الإطلالة الجذّابة.

1. نعومة:

حين تضعين أحمر الشفاه الأحمر، احرصي على أن يكون مكياجك خفيفاً. فالبشرة الطبيعيّة الخالية من العيوب، مع القليل من الماسكرا، يكفيها أحمر الشفاه الأحمر. نصيحة: اختاري طلاء أظافر بلون محايد أو فاتح اللون، كي لا يتعارض مع لون شفاهك.

2. اختاري تركيبة وفقاً للمناسبة:

إذا كنت ستذهبين إلى مناسبة رسمية، فاختاري تركيبة الأحمر الكريميّة الكلاسيكية غير اللامعة. أمّا لتتمتّعي بإطلالة شبابيّة، فاختاري الملمّع الأحمر اللامع. أمّا لسهرات المساء، فجرّبي أحمر الشفاه المعدنيّ الذي يدوم طويلاً.

3. جرّبي:

جرّبي عدة درجات للحصول على اللون المثالي:

• لجعل أسنانك تبدو أكثر بياضاً، اختاري الدرجات التي يميل لونها الأساسي إلى الأزرق.

• إذا كانت بشرتك فاتحة أو لونها الأساسيّ ورديّاً، جربي درجات الأحمر الباردة، التي يميل لونها الأساسي إلى الأزرق.

• إذا كان لون بشرتك مائلاً إلى الأصفر، جرّبي درجات الأحمر، التي يميل لونها الأساسي إلى البني.

• إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة كثيراً، جربي درجات الأحمر، التي يميل لونها الأساسيّ إلى البرتقاليّ.

السر هو في تجربة الكثير من أحمر الشفاه والألوان لمعرفة الدرجة الأنسب للون بشرتك.

4. قشّري:

قبل وضع أحمر الشفاه، قشّري شفتيك للحصول على قاعدة ناعمة. اغمسي قطعة من القطن بالقليل من صودا الخبز وافركي بها الشفاه. ضعي بعد ذلك الفازلين للحصول على ترطيب إضافي.

5. استخدمي الفرشاة:

ضعي أحمر الشفاه باستخدام فرشاة الشفاه، ثمّ ضعي القليل من البودرة الشفّافة لجعل اللون يدوم طوال النهار أو الليل.

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