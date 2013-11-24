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بالفيديو - أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

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بالفيديو - أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بالفيديو - أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل الإسباني خيسوس نافاس هدفا بعد 13 ثانية ليضع إسمه ضمن قائمة أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد.

ويستعرض FilGoal.com أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ بدء نظامه الجديد عام 1993.

1 - ليدلي كينج في برادفورد

الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي مسجل بإسم ليدلي كينج مدافع توتنام الذي لم يحتاج سوى 9 ثوان فقط لتسجيل هدف فريقه الأول في شباك برادفورد عام 2000.

2 - آلان شيرار في مانشستر سيتي

الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق استطاع أن يهز شباك مانشستر سيتي بعد 10 ثوان فقط من انطلاق المباراة مستغلا خطأ فادحا من حارس سيتي ليضع ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري بإسمه عام 2003.

3 - فيدوكا في تشارلتون

ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي مسجل بإسم المهاجم الأسترالي مارك فيدوكا إبان فترة تألقه مع ليدز يونايتد عام 2001، فيدوكا احتاج فقط لـ11 ثانية ليضع فريقه بالمقدمة.

4 - نافاس في توتنام

الهدف الذي سجله نافاس جناح مانشستر سيتي يوم الأحد هو خامس أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد أن استغل خطأ فادحا للوريس حارس توتنام، 13 ثانية فقط كانت عمر المباراة حينما وضع نافاس فريقه بالمقدمة.

5 - بيجوفيتش من المرمى للمرمى

هدف جاء بالصدفة البحتة من أسمير بيجوفيتش حارس ستوك سيتي في شباك ساوثامبتون هذا الموسم جعل الحارس البوسني يضع إسمه ضمن قائمة أصحاب الأهداف الخمس الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي، 13 ثانية فقط هي عمر هدف بوجوفيتش.

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فيديو اليوم السابع

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