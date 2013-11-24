رونالدو يتغيب عن مران ريال مدريد

مدريد، (إفي): خاض ريال مدريد الإسباني الأحد مرانا خفيفا بمدينة النادي الرياضية وذلك في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض لإصابة طفيفة أمس السبت في الفوز على ألميريا بخماسية نظيفة بالجولة الـ14 من الليجا.

وخاض اللاعبون الأساسيون في مباراة أمس مرانا بصالة الألعاب الرياضية بالنادي للتعافي مع مختصي العلاج الطبيعي بخلاف حصولهم على جلسة تدليك.

هذا فيما خاض تدريبا خفيفا بالملعب كل من إيكر كاسياس ودييجو لوبيز وخيسوس فرنانديز وتوماس ميخياس ومارسيلو وكاسيميرو وخيسيه رودريجيز وألبارو موراتا وناتشو فرناندز والناشىء خوسيه رودريجز.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو طلب التبديل (ق52) في مباراة ألميريا وهو الأمر الذي أثار قلق الجماهير، إلا أنه قال بعدها إن الأمر ليس هاما بل يتعلق بكدمة بسيطة في الفخذ.

هذا إلا أن النادي الملكي قرر اخضاع رونالدو لفحوصات طبية الاثنين لمعرفة طبيعة الاصابة وحجمها قبل مواجهة جالاتاسراي الأربعاء بدوري الأبطال.