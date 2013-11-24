للمرة الثانية .. ممثل الكنيسة يهدد بالإنسحاب من “الخمسين” بسبب ديباجة الدستور

هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضًا على صياغة ديباجة الدستور .

وقال بولا فى تصريحات صحفية إننا فوجئنا بحذف جملة ” مدنية الدولة ” دون الرجوع الينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة ” مبادىء الشريعة ” وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا و نحن لن نقبل به و هذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة .

وأضاف بولا أن المادة 219 كانت السبب فى حروجنا من الجمعية التأسيسية فى 2012 و ستكون ايضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013 . و كشف عن أن ” الخمسين ” قررت تشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.