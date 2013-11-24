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للمرة الثانية .. ممثل الكنيسة يهدد بالإنسحاب من “الخمسين” بسبب ديباجة الدستور

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للمرة الثانية .. ممثل الكنيسة يهدد بالإنسحاب من “الخمسين” بسبب ديباجة الدستور للمرة الثانية .. ممثل الكنيسة يهدد بالإنسحاب من “الخمسين” بسبب ديباجة الدستور

جانب من اجتماعات لجنة الخمسين

هدد الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية للمرة الثانية بالانسحاب من لجنة الخمسين اعتراضًا على صياغة ديباجة الدستور .

وقال بولا فى تصريحات صحفية إننا فوجئنا بحذف جملة ” مدنية الدولة ” دون الرجوع الينا وهو أمر لا نقبله كما فوجئنا بوضع تفسير كلمة ” مبادىء الشريعة ” وفقا للمادة 219 دون الرجوع إلينا و نحن لن نقبل به و هذا كفيل بانسحاب ممثلين للكنائس الثلاثة .

وأضاف بولا أن المادة 219 كانت السبب فى حروجنا من الجمعية التأسيسية فى 2012 و ستكون ايضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013 . و كشف عن أن ” الخمسين ” قررت تشكيل لجنة جديدة لاعادة صياغة الديباجة مرة أخرى.

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