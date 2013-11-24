الجونة يلمح إلى مجاملة في اختيار رئيس لجنة المسابقات

ألمح أحمد الصحيفي المشرف العام على الكرة في نادي الجونة إلى وجود مجاملة أثناء احتساب تصويت الأندية لاختيار رئيس لجنة المسابقات الجديد مازن مرزوق.

واختارت لجنة الأندية في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات.

وقال الصحيفي لـFilGoal.com: "بصفتي ممثل للجونة أثناء التصويت اخترت عامر حسين، ومعي أيضا ممثلي مصر للمقاصة والإسماعيلي والمنيا وإنبي بالإضافة إلى إيهاب لهيطة ممثل اتحاد الكرة".

وتابع "فيما اختار مازن مرزوق ممثلو الزمالك واتحاد الشرطة وطلائع الجيش ومحمود الشامي ممثل اتحاد الكرة أيضا".

وأضاف "ولكننا فوجئنا أن كمال درويش رئيس الزمالك ولجنة الأندية يقول أن التصويت أسفر عن خمسة أصوت مقابل خمسة أصوات، واحتسب صوت ناديه بصوتين لأنه رئيس اللجنة وبالتالي فاز مازن مرزوق برئاسة لجنة المسابقات".

وأشار الصحيفي في نفس الإطار إلى أن كل ممثل من ممثلي اتحاد الكرة اختار مرشح، رغم أنه من المفترض أن يتفق الاتحاد على مرشح واحد.

يذكر أن حسن حمدي رئيس الأهلي تغيب عن حضور الاجتماع.