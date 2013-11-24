الاستماع لأقوال مدير مستشفى العباسية فى واقعة الاتجار بالأعضاء البشرية

انتهت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد مجدى عبد الغنى وكيل النيابة من الاستماع إلى أقوال الدكتور مصطفي حسين،مدير مستشفى العباسية للأمراض النفسية فى واقعة اتهام المستشفى بالاتجار بالأعضاء البشرية والتسبب فى إخفاء مريض.

ونفى مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية أمام النيابة أن تكون المستشفى قد استغلت ضعف المرضى فى الاتجار بأعضائهم.

وأضاف مدير المستشفى أن شقيق صاحب البلاغ كان قد دخل مستشفى الأمراض النفسية يوم 16 يوليو الماضى للعلاج من مرض نفسى يسمى الفصام وخرج يوم 7 نوفمبر الماضى ، حيث سمحت المستشفى بذلك وفقا للقانون ، حيث إن قانون الصحة النفسية يتيح للمريض الدخول والخروج دون اذن الأهل.

وكانت النيابة استمعت إلى المحامى هشام منير فى بلاغه رقم 3206 لسنة 2013 والذى يتهم فيه إدارة مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بالعباسية بالاتجار بالإعضاء البشرية.

وقال مقدم البلاغ المحامى هشام منير إنه كان متوجها إلى المستشفى يوم 11 نوفمبر الماضي لدفع مصاريف علاج شقيقه بالمستشفى والتى كان يعالج فيها من مرض نفسى يسمى الفصام وعندما طلب أن يرى شقيقه قال له الموظف إنه خرج يوم 7 نوفمبر من المستشفى دون أن يخطروهم بميعاد خروجه أو عمل محضر إثبات حالة.

وقال له أحد الممرضين بالمستشفى إنه رأى شقيقه اثناء توزيع الدواء على المرضى ولم يره بعدها بالمستشفى.

واتهم المحامى هشام منير مدير مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية ونائبه وطاقم التمريض بالاتجار بالاعضاء البشرية داخل المستشفى والتسبب فى إخفاء شقيقه.