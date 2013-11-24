يوفنتوس يسعى لضم لاعب باريس سان جيرمان

تورينو /أ ش أ/ أفادت تقارير صحفية بان نادى يوفينتوس الايطالى يدرس التقدم بعرض لضم لوكاس مورا لاعب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى على سبيل الاعارة فى موسم الانتقالات الشتوية.

يذكر أنه منذ تولى لوران بلان تدريب نادى العاصمة الفرنسية فشل اللاعب فى ايجاد مكان فى تشكيلة الفريق بشكل منتظم .

ويواجه لاعب ساو باولو السابق خطر فقدان فرصه فى المشاركة فى نهائيات كاس العالم فى البرازيل العام القادم.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن النادى الايطالى يدرس استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالى .

واضافت الصحيفة ان النادى الفرنسى قد يوافق على هذه الصفقة التى يمكن أن تفتح الطريق أمامه من اجل ضم الفرنسى بول بوجبا من السيدة العجوز فى المستقبل.

يذكر ان لوكاس انضم لباريس سان جيرمان فى شهر يناير الماضى وابلى بلاء حسنا فى الاشهر الستة الاولى تحت قيادة كارلو انشيلوتى لكن مع تولى بلان المسئولية التدريبية فقد مكانه فى التشكيل الاساسى.