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أليجري: ميلان يجب أن يبذل جهدا أكبر

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أليجري: ميلان يجب أن يبذل جهدا أكبر أليجري: ميلان يجب أن يبذل جهدا أكبر

ميلانو / أ ش أ / اعترف ماسيمليانو أليجرى مدرب ميلان بأن لاعبى فريقه لا يبذلون جهدا كافيا ولذا فإنهم لا يؤدون بالمستوى المتوقع منهم.

جاء ذلك فى تصريحات له ادلى بها فى اعقاب تعادل الروسونيرى الذى جاء بطعم الخسارة مساء السبت امام جنوه على ملعب سان سيرو بهدف لكل منهما .

وقال اليجرى فى تصريحاته لشبكة سكاى سبورتس التليفزيونية "من الطبيعى اننى اشعر بقدر كبير من المرارة وخيبة الامل حيث اننا لم نحقق اى فوز على مدار شهر كامل، غير ان الحقيقة هى اننا لعبنا امام جنوه بشكل افضل من الكثير من المباريات السابقة الى حد ان لاعبيه لم تتح لهم اى فرص تقريبا على مدار المباراة " .

واضاف قائلا "ينبغى لنا ان نبذل المزيد من الجهد، اننى اتعجب كثيرا عندما انظر الى ترتيب جدول الدورى حيث ارى اننا نستحق ما هو افضل من وضعنا الحالى غير ان ذلك يعنى فى الوقت نفسه اننا لسنا جيدين بالشكل الكافى".

كما أصر اليجرى على ان اداء الميلان سوف يتحسن فى الفترة القادمة مؤكدا ان لديه الكثير من الافكار التى سيطبقها على الفريق من اجل العمل على تحسين مركزه فى ترتيب الدورى.

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