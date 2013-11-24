تشكيل لجنة فنية للكشف على 470 معاق بمستشفى الأحرار بالشرقية

قررالدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية وكيل وزارة التربية والتعليم والشئون الإجتماعية والتأمين الصحي والشئون القانونية بالمحافظة وممثل المجلس القومى لمتحدى الإعاقة لمناظرة 470 معاق ووضع توصيف دقيق لهم بما يتوافق مع الدرجات الوظيفية المتاحة بالتربية والتعليم.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور مستشار المجلس القومى لمتحدى الإعاقة بالقاهرة لبحث مشكلة عدد من المعاقين تظاهروا امام مبنى المحافظة متضررين من تضارب وتعنت قرارات القومسيون الطبي في مسابقة 1950 درجة شاغرة بالتربية والتعليم.

وطلب محافظ الشرقية أن يتم مقابلة متحدى الإعاقة بمعدل 50 فرد يومياً بمستشفى الأحرار العام بشكل سريع قبل نهاية الشهر الجارى حتى يتمكن من صدور قرارات التعيين لمن ينطبق عليه الشروط من بداية ديسمبر.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس القومسيون الطبى بالشرقية بضرورة توخى الحذر مع مراعاه البعد الإنسانى لظروف متحدى الإعاقة وحسن معاملتهم عند إجراء الكشف الطبى عليهم مع سرعة مراجعة الإدارة المركزية بالقاهرة.