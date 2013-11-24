معرض مس ديور: 15 فنانة عالمية يعبرن عن العطر

مس ديور أول عطر لكريستيان ديور صمم و أطلق في العام 1947، وكان بمثابة رمز لدار أزياء ديور. ولأول مرة في التاريخ، يكون عطر ديور العتيق وتركيبته الركيزة الأساسية لمعرض كبير.

لفهم غموض هذا العطر المستوحى من سيدة شابة جسدت روعته، دعت ديور 15 فنانة من حول العالم ليطلقن العنان للفن والتعبير بطريقتهن عن إيحاء العطر. وأعطيت كل فنانة السلطة المطلقة للتعبير والابتكار لمس ديور لتستمر الأسطورة ترحيباً بالمستقبل بإصرار وقوة.

كريستيان ديور، مبدع غير رموز الأناقة من أول عرض أزياء في العام 1947، نجح في تناغم أزياء الكوتور والعطور. إنجازه عكس حبه لجمال السيدات وحسه الفني، استحق أن يوضح بعمق.

معرض "أجواء ديور – مس ديور" أكمل إبداعات كريستيان ديور وقدم عطر مس ديور للعصر الحديث الفنانات الـ 15 المدعوات ليجدن الإلهام من مس ديور في ابتكاراتهن المعاصرة .

كل قطعة فنية مثلت جانباً من جوانب مس ديور الأسطورية التي ألهمت هذه القطعة، اللون الزهري، نقشة houndstooth، سحر وجمال نتالي بورتمان، التي جسدت وقدمت هذا العطر بصور متعددة ومليئة برموز ديور التي يمكن للفنانات أخذ الإلهام منها.

الفساتين الأسطورية عرضت أيضا في جميع أركان المعرض، منها flamboyant red الأحمر المشع Concerto dress 1957 والفستان الشهير Bar Suit 1947 بالإضافه إلى الإبداعات العصرية الأخرى من تصميم راف سيمونز، الذي أضاف لمسة عصرية إلى فستان“Miss Dior” الكلاسيكي واحتفل بإبداعات ديور كوتور بألوان مفعمة بالتألق والبريق.

عند مدخل Galerie Courbe في قصر Grand Palais، صورة لمصمم الأزياء والعطور ترحب بالزوار قبل دخولهم إلى عالم دار أزياء ديور الغامض باللون الأبيض والرمادي.

وطبعت صورة ظلية لـ ناتالي بورتمان على قماش تول رقيق، وظهرت مس ديور على سلالم 30 Avenue Montaigne صممت خصيصاً لهذه المناسبة.

دور الميزانين خصص للوحات كريستيان ديور الفنية، الذي امتلك "غاليري" فنياً قبل أن يشتهر كمصمم أزياء مبدع.

غاليري كريستيان ديور يحتوي على أعمال من تنفيذ فنانين مشهورين كانو مقربين من ديور، منهم برنارد بفيه، جوان ميرو، سلفادور دالي، مان راي و جياكوميتي.

الغاليري عرض أيضاً صوراً عديدة ومستندات بصورة مؤثرة تحكي قصة ديور وبصيرته الفنية في عصره.

على كامل جدار هذا المعرض أكبر من 600 متر مربع، تعرض أجواء و روح دار أزياء ديور.. خطوط فنية تعرض حياة وإنجازات كريستيان ديور من خلال تشكيلة من رموز ديور الأساسية.

لكل رمز من هذه الرموز ، ملفات أساسية وقوائم وصور من المواد الأولية عرضت بجانب كل رمز من فساتين الهوت كوتور: "كريستيان ديور، حياته، إبداعاته "من جرانفيل إلى غراس، حدائق ومنازل كريستيان ديور،1947، مس ديور. عطر أول عرض أزياء."

سيدات 30 Avenue Montaigne" مس ديور و النجوم:

The Miss Dior amphora

Miss Dior بتصميم رالف سيمنز: الفستان الذي صمم لـ ناتالي بورتمان".