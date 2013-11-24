أخبار عاجلة

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين -
صراع إنجليزي على ضم موهبة الميلان -
نابولي يصطدم بالسيدة العجوز في ليلة عودة الخائن -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوات لتشجيع المرأة البدوية على الحرف اليدوية بمرسى علم

Google+ Print
ندوات لتشجيع المرأة البدوية على الحرف اليدوية بمرسى علم ندوات لتشجيع المرأة البدوية على الحرف اليدوية بمرسى علم

أطلقت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، اليوم بمدينة مرسى علم، ندوات لتشجيع أعمال الحرف اليدوية للمرأة البدوية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لتعظيم الاستفادة من المشغولات اليدوية للمرأة البدوية فى جنوب البحر الأحمر.

وصرح اللواء إسماعيل سلامة رئيس مدينة مرسى علم، بأن المؤسسة تنظم عدة ندوات على مدار يومين كاملين، بهدف تشجيع المرأة البدوية على الحرف والمشغولات اليدوية، والتى تشتهر بها قرى الجنوب، ومنها المشغولات الورقية والجلدية، والرسم على الزجاج والأقمشة وصناعات رملية بهدف خلق مجال للتسويق لهذه المنتجات.

وأضاف أنه تشجيعا لهم، سيتم فتح سوق لهذه المشغولات وخلق فرص عمل للمرأة البدوية، للمساهمة فى رفع المستوى الاقتصادى للأسرة، وذلك بقرى مرسى علم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365