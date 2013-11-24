ندوات لتشجيع المرأة البدوية على الحرف اليدوية بمرسى علم

أطلقت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، اليوم بمدينة مرسى علم، ندوات لتشجيع أعمال الحرف اليدوية للمرأة البدوية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، لتعظيم الاستفادة من المشغولات اليدوية للمرأة البدوية فى جنوب البحر الأحمر.

وصرح اللواء إسماعيل سلامة رئيس مدينة مرسى علم، بأن المؤسسة تنظم عدة ندوات على مدار يومين كاملين، بهدف تشجيع المرأة البدوية على الحرف والمشغولات اليدوية، والتى تشتهر بها قرى الجنوب، ومنها المشغولات الورقية والجلدية، والرسم على الزجاج والأقمشة وصناعات رملية بهدف خلق مجال للتسويق لهذه المنتجات.

وأضاف أنه تشجيعا لهم، سيتم فتح سوق لهذه المشغولات وخلق فرص عمل للمرأة البدوية، للمساهمة فى رفع المستوى الاقتصادى للأسرة، وذلك بقرى مرسى علم.

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